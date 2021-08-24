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    Саша Шпак показал новую возлюбленную, с которой сошёлся через четыре дня после развода, и она копия Маси

    О своих отношениях блогер активно рассказывал в "Инстаграме", но скрывал лицо девушки. И вот наконец фанатам удалось на неё посмотреть.

    24 августа, 09:49

    Фото © Instagram/sashashpakofficial

    42-летний фрик-блогер Саша Шпак — живое подтверждение тому, что после развода жизнь не заканчивается. Об этом знаменитость знает хорошо — у него это уже шестой брак, который привёл к расставанию. После официальной смены статуса фитнес-тренер принялся выкладывать фото и видео с незнакомкой по имени Диана, лицо которой было тщательно скрыто. Зато теперь на неё удалось взглянуть.

    Фото © Instagram/sashashpakofficial

    Фото © Instagram/sashashpakofficial

    Саша опубликовал снимок с возлюбленной, позируя в Санкт-Петербурге на мосту Влюблённых. Пара обнималась и смотрела в камеру, решив сделать фото во время ночной прогулки. Но порадоваться за кумира было сложно — фанатов смутила схожесть Дианы с прошлыми жёнами Шпака и её молодость. Многим показалось, что блогер ей годится в отцы.

    Фото © Instagram/sashashpakofficial

    Фото © Instagram/sashashpakofficial

    Мне кажется, или она один в один с первой женой похожи🙄

    elvira12608

    Очередная инста-няшка... Для пиара за ваш счёт... Ну поглядим)

    lusenka1985

    Я как-то сразу подумала — дочь, племянница... Она очень молода

    ilatananinort

    Саша и Мася Шпак. Фото © Instagram / sashashpakofficial и masyashpakofficial

    Саша и Мася Шпак. Фото © Instagram / sashashpakofficial и masyashpakofficial

    О разводе Сашу попросила Мася, терпения которой хватило на шесть лет. Она заявила СМИ, что блогер только в соцсетях выглядит добродушным, а на самом деле он очень властный, эгоистичный и агрессивный. Для Маси он навсегда останется великим манипулятором, рядом с которым просто невозможно находиться.

    Саша Шпак нашёл себе новую девушку, показав её страстные поцелуи через 4 дня после развода

    Саша Шпак нашёл себе новую девушку, показав её страстные поцелуи через 4 дня после развода

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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