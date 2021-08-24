Саша Шпак показал новую возлюбленную, с которой сошёлся через четыре дня после развода, и она копия Маси
О своих отношениях блогер активно рассказывал в "Инстаграме", но скрывал лицо девушки. И вот наконец фанатам удалось на неё посмотреть.
42-летний фрик-блогер Саша Шпак — живое подтверждение тому, что после развода жизнь не заканчивается. Об этом знаменитость знает хорошо — у него это уже шестой брак, который привёл к расставанию. После официальной смены статуса фитнес-тренер принялся выкладывать фото и видео с незнакомкой по имени Диана, лицо которой было тщательно скрыто. Зато теперь на неё удалось взглянуть.
Саша опубликовал снимок с возлюбленной, позируя в Санкт-Петербурге на мосту Влюблённых. Пара обнималась и смотрела в камеру, решив сделать фото во время ночной прогулки. Но порадоваться за кумира было сложно — фанатов смутила схожесть Дианы с прошлыми жёнами Шпака и её молодость. Многим показалось, что блогер ей годится в отцы.
Мне кажется, или она один в один с первой женой похожи🙄
Очередная инста-няшка... Для пиара за ваш счёт... Ну поглядим)
Я как-то сразу подумала — дочь, племянница... Она очень молода
Саша и Мася Шпак. Фото © Instagram / sashashpakofficial и masyashpakofficial
О разводе Сашу попросила Мася, терпения которой хватило на шесть лет. Она заявила СМИ, что блогер только в соцсетях выглядит добродушным, а на самом деле он очень властный, эгоистичный и агрессивный. Для Маси он навсегда останется великим манипулятором, рядом с которым просто невозможно находиться.
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