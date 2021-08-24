Саша Шпак показал новую возлюбленную, с которой сошёлся через четыре дня после развода, и она копия Маси

О своих отношениях блогер активно рассказывал в "Инстаграме", но скрывал лицо девушки. И вот наконец фанатам удалось на неё посмотреть.