Сексуальные утехи "высшего порядка": Зачем председатель ВЦИКа устроил гарем в Большом театре Большевики провозгласили появление "нового мира" и "нового человека" — коммуниста, гражданина страны без страха и упрёка. Однако при этом были далеки от такого идеала. Служебное положение позволяло не только роскошь, обжорство — их часто сопровождали похоть и разврат. 17 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia

Власть в руках чудовищ

В детстве крестьянский сын Миша Калинин был служкой у ровесников-барчуков, в 18 лет пошёл работать токарем, а политическими убеждениями обзавёлся через три года, когда попал на Путиловский завод. При этом по биографии Калинина прекрасно видно, что никакой "отсталой" имперская Россия не была: он сначала окончил школу для молодых рабочих при заводе, а затем поступил учиться во 2-е Нарвское вечернее училище Императорского русского технического общества.

В 1898 году он вступил в РСДРП, а дальше его биография стала похожа на биографии других революционеров: аресты, ссылки, запрет на проживание в столицах. Его то высылали в Ревель, то сажали в "Кресты". Наверх его вынесли волны революции: в начале 1917 года Калинин удачно оказался в Петрограде, стал активистом Октябрьского переворота. В 44 года стал председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета.

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По словам друзей, выглядел он на 20 лет старше — эдакий дедушка с профессорской бородкой. Прозвище "всесоюзный староста" ему принесла не внешность, а шутка Троцкого, который однажды сказал, что отец Калинина был деревенским старостой, а сын будет всесоюзным.

В 1930-х годах Михаил Калинин был уже одним из влиятельных партийных чиновников СССР. Одевался аккуратно, с иголочки, всегда был пострижен, бородка ухожена, очки придавали умный и интеллигентный вид. На приём к нему часто приходили крестьяне — надеялись, что выходец из деревни поможет решить проблемы. Мало кто из них мог предположить, что перед ними дорвавшийся до власти извращенец, который прохода не давал молодым девушкам и развращал малолеток. При других обстоятельствах сидеть бы ему в тюрьме, но после революции власть перешла в руки чудовищ. Наказать Калинина мог только человек, наделённый ещё большей властью. Но Троцкому, а позже Сталину Калинин был нужен — как "старый большевик" и "верный делу товарищ".

Лёгкая добыча

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Очень быстро "дедушка Советского Союза" понял, что легче всего совратить юных танцовщиц из Большого театра, куратором которого он не преминул стать. Во-первых, на сцене видны все стати прелестниц. Во-вторых, в ход шли кнут и пряник. За упрямство юную балерину могли уволить, лишить партии в балете, просто задавить морально. А если нимфетка без проблем уступала домогательствам развратника и даже старалась удовлетворить его похоть, театр получал преференции (премии, повышение зарплаты), а балерины и руководство — льготные пайки, путёвки в престижные санатории.

Происходило всё очень просто: после выступления Михаил Калинин появлялся за кулисами Большого, трогательно целовал молоденьких девочек в обнажённые локотки, хвалил. Бывало и так, что приходил не один, а с соратником по пороку — Авелем Енукидзе, который был секретарём Центрального исполнительного комитета партии.

Вечером охрана отвозила понравившихся 15–17-летних девочек в кабинет "всесоюзного старосты". Многие прекрасно знали, куда и для чего их везут. Они беспрекословно скидывали одежду и нагишом, в одних пуантах, исполняли фуэте на массивном дубовом столе председателя ЦИКа.

Привозили к Калинину и актрис, и певиц. Романом с Калининым, например, объясняли взлёт карьеры артистки оперетты Татьяны Бах. И правда, в 1924 году в газете "Известия" появился фельетон пролетарского поэта Демьяна Бедного под названием "О том, как наш староста Калиныч отбил Татьяну Бах у Авербаха".

По слухам, народная артистка СССР, знаменитая балерина Екатерина Гельцер, узнав, что Калинин совратил одну из её малолетних учениц, бросила в него статуэткой Сатаны, но ловелас увернулся.

Страшный человек

Фото © ТАСС

Отказов Калинин не принимал. 16-летняя красавица-балерина Белла Уварова посмела не только отказать "дедушке Калинину", но и рассмеялась ему в очки. Через две недели девушка пропала, а вскоре её изуродованное тело нашли в подмосковном лесу. Бедняжку похоронили на Ваганьковском. Следствие установило, что в день исчезновения, после спектакля, когда Уварова вышла из Большого, её затолкали в машину двое неизвестных и увезли. А кто-то из слуг "старосты" вроде бы опознал девушку по фотографии и рассказал, что видел её на даче у Калинина.

Чтобы сдвинуть следствие с места, руководство Большого театра даже обращалось к Сталину. Комиссия, в состав которой вошли Ежов и Маленков, несколько раз допрашивала Калинина, но обвинений ему не предъявили.

Из-за этого случая пострадали родители девушки: их обвинили в шпионаже в пользу иностранных государств и в саботаже — мама Беллы Уваровой работала переводчицей. Эту историю в книге "Кремлёвские козлы. Исповедь любовницы Сталина" рассказывала оперная певица Вера Давыдова.

Она же поведала историю о Калинине, которую ей рассказал сам Сталин. Однажды на приём к Калинину пришла женщина. Калинин заметил, что в коридоре её ждала прехорошенькая дочка, и выполнил просьбу просительницы, после чего предложил женщинам остановиться в гостинице "Метрополь". Под предлогом экскурсии он посадил девушку к себе в машину, отвёз на дачу и изнасиловал. Дело вышло скандальное — просительница оказалась близкой родственницей военачальника Егорова, и Калинину пришлось откупиться большой суммой денег.

На самом деле Сталин знал о похождениях Калинина намного больше — это позволяло ему держать "старосту" под контролем. Недаром в Верхоянск были сосланы почти 30 членов семьи Калинина. Была арестована и его жена, она вышла на свободу за год до смерти мужа. Даже борьба за нравственность среди советских чиновников, которая была начата по инициативе прокурора СССР Вышинского, не вразумила "старосту" — тот продолжал бегать по девочкам буквально до конца жизни.

Он такой не один

Фото © ТАСС

Однако Калинин был не единственным чиновником, охочим до балерин Большого. Сам Иосиф Сталин весьма благоволил приме Ольге Лепешинской. За свидания он расплачивался подарками, премиями и приглашал Лепешинскую танцевать в Георгиевский зал Кремля. Поговаривали, что он был не на шутку увлечён балериной — подвозил до театра, встречал после концертов, а балет "Пламя Парижа", где Лепешинская солировала, посетил 18 раз.

Большим любителем балерин Большого был ещё один "ходок" — секретарь ЦК ВКП(б) Сергей Киров, убитый ревнивым мужем своей любовницы Мильды Драуле.

В гостинице "Националь" зависал сразу с двумя балеринами председатель Совета народных комиссаров РСФСР Николай Булганин. В качестве знамени он привязал на древко швабры панталоны одной из дамочек и, спустившись в ресторан и застав там нескольких военных, пытался заставить их целовать импровизированное "знамя", а потом приказал арестовать тех, кто этого не сделал. Узнав о произошедшем, Сталин сделал балеринам внушение, чтобы они не выпускали голого Булганина из номера. В общем, "товарищи" знали, за что воевали в революцию.

Тропа не зарастает

Фото © ТАСС / Александр Володин

Обычай бегать по балеринам временно прервался с приходом Никиты Хрущёва. Но стоило стране провалиться в тяжёлые времена 1990-х годов, как новые хозяева жизни — бандиты и олигархи — снова вспомнили о балеринах как о доступных женщинах. Скорее всего, некоторые примы 1990-х годов были в фаворе у руководства только из-за амурных дел. Впрочем, они этого не скрывали, даже гордились этим.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова ещё в 2013 году рассказывала, что Большой предоставляет олигархам эскорт-услуги: "Девочек просто по списочку приглашает администратор… и объясняет каждой, что ты идёшь на вот эту тусовку, на банкет с продолжением — с постелью, со всеми делами. С определёнными олигархами — кто-то является членом попечительского совета, кто-то просто человек, который организовал эту тусовку".

Продолжает эту политику и новая российская элита. Например, известная балерина Диана Вишнёва в интервью 2009 года сетовала, что в Москве олигархи "поддерживают тех или иных балерин", однако при этом не стесняются вмешиваться в политику и репертуар театров, что не идёт на пользу ни балеринам, ни театрам и сильно разочаровывает в самих бизнесменах. Балерина заявила, что России не хватает "нормального меценатства", без которого "настоящее искусство невозможно".

Авторы Александр Лаврентьев