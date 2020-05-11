Коэффициент распространения CoViD-19 в Москве опустился ниже 1

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве 11 мая упал до 0,96. Об этом со ссылкой на данные федерального оперштаба сообщает ТАСС.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора при таком показателе введённые в условиях пандемии ограничительные меры можно начать смягчать. Для этого также в городе должны проводить не менее 70 тестов на 100 тысяч граждан, а 50% мест в больницах должны оставаться свободными.

Отмечается, что накануне коэффициент распространения заболевания составлял 1,02.

В оперативном штабе уточнили, что за последние сутки в столице выявили 6169 случаев заражения. Таким образом, общее число пациентов с CoViD-19 достигло 115 909.