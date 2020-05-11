В Сети появилось видео с последствиями "инцидента с иранским кораблём"

Иранский национальный телеканал IRIB на своей странице в "Твиттере" опубликовал видео с последствиями попадания ракеты с фрегата Jamaran в дружественный корабль "Конарак".

На кадрах видно чёрные клубы дыма, которые поднимаются над пострадавшим судном. Сообщается, что корабль при помощи тягача уже отогнали из акватории учений и пришвартовали у берега.

اولین فیلم از #ناوچه_کنارک بعد از حادثه شب گذشته pic.twitter.com/PeoRdedbfw — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) May 11, 2020