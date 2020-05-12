Семьям погибших при пожаре в петербургской больнице выплатят по миллиону рублей

Родственники погибших при пожаре в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге получат по одному миллиону рублей компенсации, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

— Мы окажем всестороннюю помощь семьям погибших. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате родственникам по одному миллиону рублей , — рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург" .

Как сообщал Лайф, пожар в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошёл сегодня рано утром. После ликвидации возгорания в двух палатах были найдены тела пяти погибших. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.