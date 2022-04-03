Итальянский обозреватель Келлер уличил La Stampa в фейке про "обстрел Киева"

Издание показало фотографию мужчины с руками на лице на фоне погибших людей, выдавая это за последствия "нападения России", а на самом деле на снимке Донецк, обстрелянный ВСУ.

Итальянская газета La Stampa распространяет фейки на основе фотографий из Донбасса, выдавая результаты обстрелов украинскими силовиками за преступления со стороны ВС РФ. На это указал итальянский аналитический центр ASRIE Analytica.

Обозреватель Джон Келлер написал материал, в котором заявил о факте распространения фейковых новостей со стороны итальянской газеты. На публикацию обратило внимание агентство Ura.ru, чей снимок и был использован. Издание озаглавило материал на первой полосе от 16 марта 2022 года La Carneficina ("Резня"), показав фотографию пожилого мужчины с руками на лице на фоне погибших людей, лежащих на улице. Это было выдано за последствия обстрела со стороны России.

"На самом деле вскоре после этого стало ясно, что этот снимок был сделан в городе Донецке после того, как ракета "Точка-У" попала в населённый пункт, убив 20 мирных жителей. Эта ракета была запущена украинскими вооружёнными силами по городу, входящему в состав одноимённой Донецкой Народной Республики, независимость которой Кремль признал незадолго до начала конфликта", — пишет Келлер на сайте центра ASRIE Analytica.