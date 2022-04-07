Почему батальоны территориальной обороны Украины получили ракетное оружие Эти отряды пользуются дурной славой. "Добровольцев" используют в качестве заградотрядов для ВСУ, они работают бок о бок с карателями, расстреливают и грабят местное население. 29192 29192 Обложка © ТАСС / AP Photo / Vadim Ghirda

6 апреля стало известно, что украинское правительство разрешило членам добровольческих формирований Сил территориальной обороны, сокращённо — тербатам, применять ракетные системы и артиллерию. Ранее добровольцам можно было использовать только стрелковое оружие, которое в руках малообученных людей приводило к убийствам невинных граждан. Но тяжёлое вооружение в их руках может оказаться ещё большей катастрофой для мирного населения.

Почему в Киеве раздают оружие всем желающим

С начала спецоперации Киев начал массово раздавать оружие всем "добровольцам" из парамилитарных группировок. Любой вступивший в тероборону, зачастую не предъявляя паспорт, мог получить автомат Калашникова, РПГ, гранаты. Так смертоносное оружие попадало в руки часто сомнительным личностям, что нисколько не волновало киевскую власть.

О качестве личного состава хорошо высказался представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в тероборону чаще всего набирают "неадекватов" и людей с тёмным прошлым. Многие из них судимы и находятся в розыске за тяжёлые преступления. На эти формирования не тратятся бюджетные деньги, подразумевается, что всё необходимое они сами "добудут в бою". К примеру, в Запорожье, по словам Владимира Рогова, теробороной руководит известный криминальный авторитет по кличке Жмурик.

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В его подчинении — плохо обученные и неорганизованные даже для криминальной банды "бойцы". Местные предпочитают обходить "защитников" стороной. У многих из "добровольцев" вместо идейных соображений шкурные интересы, и сегодня они за Киев, завтра ещё за кого-нибудь, кто нальёт выпить и даст автомат. Помимо "романтиков с большой дороги" в тероборону вступают матёрые бандиты с вполне конкретными целями — получить оружие, чтобы было сподручнее участвовать в криминальных разборках. Киевская власть преследует две цели — получить пушечное мясо, живой щит, который в случае чего прикроет ВСУ или заградотряды, которые в случае чего будут стрелять по своим же. Также они дают символический капитал в виде сакральных жертв, которых можно назвать диверсантами и списать как сопутствующие потери.

Серьёзной проблемой эти формирования могут стать и для ВСУ. Случаи "дружественного огня" между тербатами, СБУ и ВСУ фиксировались неоднократно и продолжают повторяться снова. Происходит такое сразу по нескольким причинам, но главная из них — отсутствие нормальной коммуникации между родами войск и системы опознавания. Тербаты не могут отличить "своих" в толпе людей с оружием и, поддавшись панике, стреляют во всё подряд. Вэсэушники открывают ответный огонь, в результате — десятки жертв с обеих сторон.

Расстрелы в Киеве

О теробороне известно со времён Евромайдана. Но именно постановление № 403 от 29 декабря 2021 года, давшее ей новые полномочия, является точкой отсчёта истории, происходящей здесь и сейчас. Первая массовая раздача оружия состоялась в Киеве в самом начале спецоперации. Тогда тероборонцам раздали около 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Это привело к массовым расстрелам гражданского населения. Сначала Киеву удавалось всё списывать на "российских диверсантов".

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Но уже 28 февраля стало ясно, что ситуация вышла из-под контроля. В этот день в городе Белая Церковь Киевской области тероборона расстреляла гражданский внедорожник, приняв (по их словам) водителя за диверсанта. Находившийся в нём гражданин Израиля Роман Бродцкий (в некоторых источниках — Бродецкий) погиб на месте. Этот случай получил резонанс, о нём написали израильский портал Ynet, украинское интернет-издание "Фокус", а затем и Times of Israel. Остаётся только догадываться, сколько таких инцидентов уже произошло на Украине, и сколько подобных эпизодов случается в настоящий момент на территориях, подконтрольных силам территориальной обороны.

Что произошло в Буче?

Жаловались на них в Харьковской области, где тербатовцы сеяли панику среди мирного населения, рассылая местным на телефоны сообщения, что "нужно срочно покинуть дома для эвакуации", и позднее просто грабя жилища. 22 марта председатель СК России Александр Бастрыкин даже поручил расследовать преступления тербатовцев на юге Украины в Николаевской области.

В конце марта произошла трагедия в Буче, ответственность за которую Запад попытался возложить на Россию. Но, как выяснилось, российские войска в ходе перегруппировки покинули территорию за несколько дней до трагедии, и никаких доказательств ни украинская сторона, ни западные страны не предоставили. Известно, что тербатовцы в тандеме с сотрудниками СБУ участвовали в зачистке Бучи сразу после артиллерийского удара по городу. Факт проведения обстрела Бучи перед зачисткой, кстати, Украина до сих пор официально не признаёт.

Также известно, что одними из первых в Бучу заходили отряды Сергея Коротких по кличке Боцман — главаря киевской теробороны. Им, по некоторым сведениям, было поручено проделать самую грязную и кровавую работу — убивать каждого, кто кажется подозрительным, кого "можно уличить в сотрудничестве с Российской армией". В конечном счёте тербатовцы исполнили приказ на свой манер и стреляли по всем, кто попался под руку. "Боцман" первым выложил в Сеть ролик под названием "BOATSMAN BOYS в Буче", а на кадрах из этого видео хорошо слышно, как неопытный тербатовец спрашивает, можно ли стрелять по "вон тем пацанам без синих повязок", на что получает матерное одобрение командира.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, если дать вчерашним уголовникам в руки что-то более крупное, чем стрелковое оружие, то новая трагедия несопоставимых масштабов с тем, что произошло в Буче, станет лишь вопросом времени.

Если дать в руки тербатам ракетные системы и артиллерию, до добра это не доведёт. Это будет уже не оборона, а самоубийство. Очень скоро эта инициатива приведёт к массовым жертвам среди мирного населения Украины. Они будут палить куда попало, не понимая, куда полетит снаряд Константин Сивков военный эксперт

Проблем, по мнению бывшего командира артиллерийского полка Андрея Истомина, сразу несколько. Агрессия и животная ненависть к беззащитным людям — это только половина беды.

Территориальная оборона Киева — это фольксштурм по своей сути. Это люди, которые ничего не знают о военной тактике, они не прошли обучение, они никогда не были даже в тире или на учениях. Там очень высокий процент людей с зависимостью, для которых жизнь человека вообще ничего не стоит. Как они будут использовать артиллерию — это отдельная тема. Вот, представим, что им дали дивизион гаубиц. Как из них стрелять? Кто подскажет, как заряжать? Кто подскажет, как наводить и высчитывать координаты, как корректировать огонь? Мне думается, что вместо эффективных подразделений это будет карательный отряд, который перед проигрышем украинская власть просто ликвидирует Андрей Истомин бывший командир артиллерийского полка, полковник запаса

Армия Украины бежит, тербаты их встречают

Остаётся привести в качестве иллюстрации дополнение к постановлению украинского правительства, опубликованное 5 апреля, точнее — самое интересное из него. Теперь тербатам предоставляется право использовать, помимо стрелкового и пневматического оружия, другие виды вооружений: "…артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним". Чем руководствовался Киев, принимая такое решение, уже не так важно. Этот шаг эксперты расценивают как симптом разложения киевского режима, готового на всё, лишь бы втянуть в боевые действия как можно больше мирных жителей.

Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky Чем кончится история с вооружением тербатов артиллерией? 0 Случится ещё одна трагедия, как в Буче Перестреляют друг друга Сыграют роль заградотрядов и будут ликвидированы

Авторы Сергей Андреев