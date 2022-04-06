Кабмин Украины дал теробороне добро на применение артиллерии и ракетных систем

Изначально в списке дозволенного вооружения числилось только стрелковое, теперь перечень значительно расширили.

Украинское правительство разрешило членам добровольческих формирований Сил территориальной обороны (СТО) применять ракетные системы и артиллерийское вооружение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Поправки были внесены в постановление от 29 декабря 2021 года.

"Дополнить пункт после абзаца седьмого абзацами следующего содержания: "стрелковое оружие-огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов; другие виды вооружения — артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним", — сказано в документе.