Кабмин Украины дал теробороне добро на применение артиллерии и ракетных систем
Изначально в списке дозволенного вооружения числилось только стрелковое, теперь перечень значительно расширили.
Украинское правительство разрешило членам добровольческих формирований Сил территориальной обороны (СТО) применять ракетные системы и артиллерийское вооружение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Поправки были внесены в постановление от 29 декабря 2021 года.
"Дополнить пункт после абзаца седьмого абзацами следующего содержания: "стрелковое оружие-огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов; другие виды вооружения — артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним", — сказано в документе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о работе со странами мира для передачи Украине вооружений. Он не стал называть конкретные виды оборонительных систем, но уточнил, что Вашингтон отправил Киеву 2,3 млрд долларов на эти цели, большая часть из которых пришлась на последний месяц. Посольство РФ призвало Пентагон прекратить накачку Украины летальным вооружением. В дипмиссии заявили, что Вашингтон таким образом провоцируют всё новые и новые жертвы.
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