Как ВСУ и офицеры НАТО попытаются сбежать из окружённого Мариуполя после захвата порта Одна попытка выглядит сложнее другой, но первые робкие шаги к тому, чтобы избежать неминуемой смерти, по-прежнему делаются. 75197 75197 Обложка © Shutterstock

11 апреля замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о зачистке порта Мариуполя на 80%. Почти сразу после этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что порт находится под их контролем. Где сейчас беглые украинские военные и остатки нацбатальонов, пока не известно. Возможно, они скрылись в подземных помещениях порта.

Карта боевых действий на Украине на сегодня

Остатки боеготовности запертые в Мариуполе боевики начали терять ещё в конце марта. После того как возможность нормально сопротивляться пропала, началось бегство. Сначала они пытались прорваться через кольцо малыми группами и уйти на запад. Выходить планировали через село Никольское, чтобы соединиться с деблокирующими подразделениями для отхода к мариупольскому аэропорту. Но план не удался: вместо подкрепления их встретили огнём российские танкисты и мотострелки ДНР.

Националисты понесли потери, а те, кто выжил, отступили в порт Мариуполя, где впоследствии и окопались. С надеждой прорваться через окружение по земле пришлось распрощаться. Оставалась надежда эвакуироваться по воздуху, но и здесь были свои но. Националисты "Азова" вместе с иностранными наёмниками несколько раз пытались улететь на вертолётах. 31 марта ополченцы ДНР из трофейного "Стингера" сбили два вертолёта Ми-8. Первый упал в районе села Рыбацкого, второй — в 20 километрах от берега.

Вооружённые силы РФ. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Выживший офицер ГУР из сбитого Ми-8 Сергей Бабак (Бельмак), попавший в плен к бойцам ДНР, был немногословен, но сказал, что в планах было доставить продукты и медикаменты и улететь обратно с "ранеными". Вероятно, этими ранеными были важные персоны из руководства "Азова" и офицерского состава НАТО. Последние, по неподтверждённым данным, могут удерживаться нацбатами в отдельном помещении как потенциальные дезертиры. Они же, по некоторым данным, попытались бежать с Украины ещё в первые дни, когда окружение города только-только формировалось.

В те же дни центр города оказался полностью освобождён от противника и лишь два очага сопротивления оказались не погашены: ВСУ и нацбаты продолжали вести огонь с территории "Азовстали" и порта. Также поступила информация, что на "Азовмаше" базируются остатки 36-й бригады морской пехоты ВСУ и положение их крайне незавидное.

Иностранные наёмники на Украине и сухогруз в Мариуполе

7 апреля, по некоторым данным, офицеры НАТО из Франции, Германии, Великобритании и Швеции, заблокированные на "Азовстали", связались с российской разведкой через открытый радиоканал и попросили организовать для них гуманитарные коридоры. Поступала также информация, что их насильно удерживают бойцы "Азова".

Добровольцы специального батальона "Азов". Фото © Shutterstock

8 апреля боевиков вместе с наёмниками попытались ещё раз эвакуировать по морю. Ближе к 23 часам сухогруз "Апачи", следовавший под мальтийским флагом в сторону Керченского пролива в караване судов, резко изменил курс и направился в сторону порта Мариуполя в попытке прорваться. Во время приближения к порту судно вело радиообмен, использовался позывной Маньяк. Сухогруз был остановлен российскими военными, его экипаж сдался, после досмотра корабль вместе с экипажем отбуксировали в порт Ейска. Таким образом, все доступные варианты для выхода с территории Мариуполя оказались исчерпаны.

Мариупольская группировка, окопавшаяся на "Азовстали" и в порту, агонизирует, там много раненых, нехватка продовольствия, лекарств и боеприпасов. Да и связь с руководством потеряна. В Генштабе не отвечают на доклады о положении дел в Мариуполе, и в украинском сегменте Интернета военные пишут, что Киев заочно похоронил своих военных, как уже поступил с гарнизоном острова Змеиный в первую неделю спецоперации.

Почему ВСУ не сдаются сразу

10 апреля, в 23:30, замкомандира "Азова" Святослав Паламар записал и выложил в Интернет видеообращение. В коротком, буквально тринадцатисекундном ролике боевик пожаловался на политиков, сказав, что они поддерживают только на словах, а на самом деле не выходят на связь уже две недели. 11 апреля взмолились морпехи 36-й бригады ВСУ, запертые на "Азовмаше". В обращении к народу Украины они рассказали о своём отчаянном положении, заявив, что больше месяца воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая из лужи, и погибали пачками.

Военная бронетехника ВСУ, захваченная ВС РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

По их словам, Арестович и Зеленский, ранее гарантировавшие им политическое и военное решение вопроса, давно списали морскую пехоту со счетов и не то что не делают "хорошую мину при плохой игре", а просто открещиваются от самого факта существования Мариуполя. У блокированных в городе кончаются все боеприпасы, остаётся только некоторое количество тяжёлого вооружения, применять которое без риска для жизни нельзя. А патронов к автоматам осталось "на один бой". Отметим, что значительная часть мариупольского гарнизона уже сложила оружие: бойцы 503-го батальона сдались Российской армии и вышли без потерь.

Мариуполь сегодня: новости последнего часа

Мариупольская эпопея близка к завершению, и счёт, вероятно, уже идёт на дни. По сообщению волонтёра из гуманитарной группы "Ангел" Алексея Смирнова, 11 апреля ВСУ сформировали колонну из перекрашенной в цвета ВС РФ боевой техники и попытались прорваться через окружение. Попытка провалилась: с самого начала передвижение колонны контролировалось Армией России и силами ДНР, технику противник побросал, рассеявшись по местности. Одновременно под контроль ДНР перешёл асфальтовый завод. Что касается националистов и военных, разбежавшихся при разгроме колонны, их в настоящее время отлавливают.

Днём 11 апреля замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что брать штурмом подземные укрепления смысла нет и нужно использовать химвойска.

На данный момент, по словам Басурина, целесообразно найти все выходы и входы, после чего химвойска "найдут способ, как выкурить кротов из своих нор". Так что финальную точку во всей этой истории могут поставить не бойцы спецназа, а люди, о работе которых известно крайне немного.

Нашивка на форме погибшего бойца батальона "Азов" ВСУ. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак Что будет с националистами и ВСУ в Мариуполе? 0 ВС РФ разнесут завод — и дело с концом. Попытаются прорваться и будут уничтожены. Попросят Зеленского приехать и спасти их лично. Обменяют информацию и офицеров НАТО на собственную жизнь.

Авторы Евгений Жуков