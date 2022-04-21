СЦКК ДНР: В больнице Мариуполя найдено 26 убитых "Азовом" мирных жителей

Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел гражданских по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

На территории больницы № 4 в Мариуполе найдены тела 26 мирных жителей, погибших в результате обстрелов националистами батальона "Азов". Об этом в телеграм-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обнаружила убитых гражданских оперативная группа военных экспертов народной республики совместно с представителями Следственного комитета РФ, которые продолжают документировать последствия вооружённой агрессии украинских формирований в отношении мирного населения.

"Эксперты вновь вели работу на территории горбольницы № 4, где продолжили фиксацию и документирование факта массовой гибели мирного населения. Всего на территории восьми метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов "Азов", — уточнили в представительстве.