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Регион
Опубликовано 20 июля 2022, 13:09

США передадут Украине ещё четыре комплекса РСЗО HIMARS

Пентагон: США планируют передать Украине ещё четыре комплекса РСЗО HIMARS

Власти Соединённых Штатов Америки планируют на этой неделе объявить о передаче Украине ещё четырёх комплексов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут включены в новый пакет военной помощи Незалежной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Это будет включать в себя ещё четыре системы HIMARS, которые украинцы использовали так эффективно, что ситуация на поле боя изменилась", — сказал он в ходе встречи западной группы по координации оказания содействия Киеву.

Остин добавил, что США в течение этой недели выделят дополнительную помощь Украине, среди которой будут "вооружения, боеприпасы и техника".

На Украину поставлены ракеты для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км
На Украину поставлены ракеты для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км

Лайф напоминает, что Белый дом уже ранее анонсировал новый пакет военной помощи Украине с передачей HIMARS. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кёрби, ВСУ "очень эффективно используют" данные комплексы РСЗО.

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Getty Images / Dondi Tawatao

Никита Осипов
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