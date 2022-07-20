США передадут Украине ещё четыре комплекса РСЗО HIMARS

Власти Соединённых Штатов Америки планируют на этой неделе объявить о передаче Украине ещё четырёх комплексов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут включены в новый пакет военной помощи Незалежной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Это будет включать в себя ещё четыре системы HIMARS, которые украинцы использовали так эффективно, что ситуация на поле боя изменилась", — сказал он в ходе встречи западной группы по координации оказания содействия Киеву.

Остин добавил, что США в течение этой недели выделят дополнительную помощь Украине, среди которой будут "вооружения, боеприпасы и техника".