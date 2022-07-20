США передадут Украине ещё четыре комплекса РСЗО HIMARS
Пентагон: США планируют передать Украине ещё четыре комплекса РСЗО HIMARS
Власти Соединённых Штатов Америки планируют на этой неделе объявить о передаче Украине ещё четырёх комплексов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут включены в новый пакет военной помощи Незалежной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Это будет включать в себя ещё четыре системы HIMARS, которые украинцы использовали так эффективно, что ситуация на поле боя изменилась", — сказал он в ходе встречи западной группы по координации оказания содействия Киеву.
Остин добавил, что США в течение этой недели выделят дополнительную помощь Украине, среди которой будут "вооружения, боеприпасы и техника".
Лайф напоминает, что Белый дом уже ранее анонсировал новый пакет военной помощи Украине с передачей HIMARS. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кёрби, ВСУ "очень эффективно используют" данные комплексы РСЗО.
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