В Биробиджане задержали мужчину, оскорблявшего участников акции в поддержку "Операции Z"

Правоохранители задержали жителя Биробиджана, который матом отзывался об участниках акции в поддержку специальной военной операции на Украине, а в соцсетях предлагал повесить представителей органов государственной власти. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина оскорбляет участников акции в поддержку спецоперации. Видео © Telegram-канал SHOT

"Вы прокляты будьте, и ваши дети, и ваши родители, и ваши внуки. Вы растягиваете там флаг российский? Что же вы не поехали на Украину — получать пули украинские в свою тупую башку", — сказал мужчина в видеообращении, которое оставил в соцсети.

Силовики задержали жителя Биробиджана, оскорблявшего участников акции в поддержку спецоперации. Видео © Telegram-канал SHOT

Теперь ранее неоднократно судимого за наркотики мужчину ждёт до семи лет колонии по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".