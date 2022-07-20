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Регион
Опубликовано 20 июля 2022, 11:36
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В Биробиджане задержали мужчину, оскорблявшего участников акции в поддержку "Операции Z"

Правоохранители задержали жителя Биробиджана, который матом отзывался об участниках акции в поддержку специальной военной операции на Украине, а в соцсетях предлагал повесить представителей органов государственной власти. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина оскорбляет участников акции в поддержку спецоперации. Видео © Telegram-канал SHOT

"Вы прокляты будьте, и ваши дети, и ваши родители, и ваши внуки. Вы растягиваете там флаг российский? Что же вы не поехали на Украину — получать пули украинские в свою тупую башку", — сказал мужчина в видеообращении, которое оставил в соцсети.

Силовики задержали жителя Биробиджана, оскорблявшего участников акции в поддержку спецоперации. Видео © Telegram-канал SHOT

Теперь ранее неоднократно судимого за наркотики мужчину ждёт до семи лет колонии по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

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Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала жителя Евпатории за призывы к расправе над участвующими в "Операции Z" военными. Вместе с тем он заявлял о необходимости убить "группу лиц, выделенную по национальному признаку".

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Telegram-канал SHOT

Артур Лапсаков
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