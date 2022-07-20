ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июля 2022, 18:50

Оборудование Запорожской АЭС не пострадало при атаке украинских дронов-камикадзе

Минобороны РФ: Удары дронов ВСУ по Запорожской АЭС не привели к повреждению оборудования

Удары дронов Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС 18 июля не привели к повреждению оборудования станции. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"18 июля украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа "камикадзе" нанесён удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции. <...> Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы", — сказал он.

Мизинцев добавил, что один беспилотный летательный аппарат был уничтожен на подлёте к станции.

Появились фото последствий обстрела ВСУ Запорожской АЭС
Появились фото последствий обстрела ВСУ Запорожской АЭС

Ранее член Администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что сегодня, 20 июля, Запорожскую АЭС атаковали три дрона-камикадзе ВСУ. Предварительно, они были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. Реакторная часть АЭС в результате удара не пострадала.

BannerImage

Wikipedia

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar