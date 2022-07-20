Оборудование Запорожской АЭС не пострадало при атаке украинских дронов-камикадзе
Минобороны РФ: Удары дронов ВСУ по Запорожской АЭС не привели к повреждению оборудования
Удары дронов Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС 18 июля не привели к повреждению оборудования станции. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"18 июля украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа "камикадзе" нанесён удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции. <...> Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы", — сказал он.
Мизинцев добавил, что один беспилотный летательный аппарат был уничтожен на подлёте к станции.
Ранее член Администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что сегодня, 20 июля, Запорожскую АЭС атаковали три дрона-камикадзе ВСУ. Предварительно, они были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. Реакторная часть АЭС в результате удара не пострадала.