Оборудование Запорожской АЭС не пострадало при атаке украинских дронов-камикадзе

Удары дронов Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС 18 июля не привели к повреждению оборудования станции. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"18 июля украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа "камикадзе" нанесён удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции. <...> Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы", — сказал он.