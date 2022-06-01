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Опубликовано 1 июня 2022, 12:15

ЦИК передала депутатский мандат Жириновского Андрею Свинцову

Андрей Свинцов. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Андрей Свинцов. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Думский мандат Владимира Жириновского передан бывшему депутату нижней палаты парламента Андрею Свинцову. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома России в своём телеграм-канале.

"В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы восьмого созыва Владимира Жириновского, который скончался в апреле, вакантный мандат передан Андрею Свинцову из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической ЛДПР", — говорится в сообщении.

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43-летний Андрей Свинцов был депутатом Госдумы VI и VII созывов. Также он занимал должность зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.


Напомним, 6 апреля стало известно, что Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. Свои соболезнования в связи со смертью Жириновского выразил Владимир Путин. Он отметил, что лидер ЛДПР был опытным политиком, ярким оратором и открытым к общению человеком.

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Наталья Исакова
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