ЦИК передала депутатский мандат Жириновского Андрею Свинцову
Андрей Свинцов. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий
Думский мандат Владимира Жириновского передан бывшему депутату нижней палаты парламента Андрею Свинцову. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома России в своём телеграм-канале.
"В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы восьмого созыва Владимира Жириновского, который скончался в апреле, вакантный мандат передан Андрею Свинцову из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической ЛДПР", — говорится в сообщении.
43-летний Андрей Свинцов был депутатом Госдумы VI и VII созывов. Также он занимал должность зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Напомним, 6 апреля стало известно, что Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. Свои соболезнования в связи со смертью Жириновского выразил Владимир Путин. Он отметил, что лидер ЛДПР был опытным политиком, ярким оратором и открытым к общению человеком.