ЦИК передала депутатский мандат Жириновского Андрею Свинцову

Думский мандат Владимира Жириновского передан бывшему депутату нижней палаты парламента Андрею Свинцову. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома России в своём телеграм-канале.

"В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы восьмого созыва Владимира Жириновского, который скончался в апреле, вакантный мандат передан Андрею Свинцову из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической ЛДПР", — говорится в сообщении.