Земфира* обжаловала отказ суда снять с неё статус иноагента
Адвокат Земфиры* обжаловал отказ суда снять с певицы статус иностранного агента
Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Адвокат певицы Земфиры* (Земфира Рамазанова) оспорил решение суда, который отказался исключить артистку из реестра иностранных агентов. Об этом рассказали в Замоскворецком суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", — сообщили в суде РИА "Новости".
Ранее Лайф писал о том, что суд отклонил иск Земфиры* к Минюсту РФ, в котором она требовала признать незаконным её включение в список иноагентов. Певица также отреагировала на информацию о том, что она получала деньги от некоей ирландской организации. По её словам, всё, что она знает об Ирландии, — это U2 и Шинейд О’Коннор. Напомним, Земфиру* включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года.
* Признана иностранным агентом.