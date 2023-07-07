Регион

Уведомления отключены

7 июля, 10:30

Земфира* обжаловала отказ суда снять с неё статус иноагента

Адвокат Земфиры* обжаловал отказ суда снять с певицы статус иностранного агента

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Адвокат певицы Земфиры* (Земфира Рамазанова) оспорил решение суда, который отказался исключить артистку из реестра иностранных агентов. Об этом рассказали в Замоскворецком суде Москвы.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", — сообщили в суде РИА "Новости".

Земфира избавилась от знаменитой квартиры в центре Москвы

Земфира избавилась от знаменитой квартиры в центре Москвы

Ранее Лайф писал о том, что суд отклонил иск Земфиры* к Минюсту РФ, в котором она требовала признать незаконным её включение в список иноагентов. Певица также отреагировала на информацию о том, что она получала деньги от некоей ирландской организации. По её словам, всё, что она знает об Ирландии, — это U2 и Шинейд О’Коннор. Напомним, Земфиру* включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года.

* Признана иностранным агентом.

Илья Суриков
  • Новости
  • Земфира (Земфира Рамазанова, певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров