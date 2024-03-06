Подсчитано, на сколько обеднеет Земфира* из-за возможного запрета авторских отчислений
Mash: Земфира* может недополучить около 9 млн авторских отчислений как иноагент
Певица Земфира Рамазанова* может недополучить около девяти миллионов рублей авторских отчислений из России из-за возможного запрета на выплаты в пользу иноагентов, пишет Mash. По данным телеграм-канала, звезда зарабатывает на территории нашей страны около 30 миллионов рублей в год, девять миллионов из которых — авторские отчисления. Тексты и музыку певица пишет сама, а это, к слову, редкое явление.
"Певица — одна из тех, кто сам пишет тексты, музыку и прочее. А значит, все деньги идут ей. Пока у остальных — продакшены, команда и так далее. Но скоро и этот доход уроженка Уфы может потерять", — говорится в публикации наших коллег.
Высока вероятность, что закон о запрете выплат иноагентам по авторским и смежным правам Госдума примет уже в марте. Однако под эту гребёнку подпадёт не только Земфира, но и другие музыканты, которые получают немалые отчисления из России. Mash считает, что в список таких артистов войдут Noize MC*, Morgenshtern*, Oxxxymiron*, Монеточка* и другие.
Напомним, что 28 февраля Государственная дума приняла закон о запрете размещения рекламы у иноагентов. Таким образом, ответственность за его нарушение будет возлагаться как на того, кто распространяет рекламу, так и на рекламодателя. Депутат Володин позже заявил об огромных финансовых потерях иностранных агентов вследствие введения таких мер — запрет лишит их до 80% доходов.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.