Российский шоумен и пародист Максим Галкин* публикует в соцсетях недостоверные сведения об СВО на Украине, выяснили специалисты Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. Материалы политической направленности бежавший за границу супруг Аллы Пугачёвой создаёт под влиянием иностранных источников, сказано в документах Мосгорсуда.

«Лицо распространяет сведения, затрагивающие специальную военную операцию, обвиняя непосредственно Российскую Федерацию в совершении военных преступлений, провоцировании гуманитарной катастрофы», — уверены служители Фемиды.

Суд напомнил, что оценку внешней и внутренней политике России комик зачастую даёт и в ходе публичных выступлений на концертах за рубежом. Возможность транслировать в массы недостоверные сведения Галкину* предоставляют зарубежные лица, сказано в документах.

«Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путём предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — уверен суд.