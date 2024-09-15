Галкин* врёт об СВО ради иностранных источников, выяснил суд
Суд установил, что Галкин* ведёт деятельность в интересах иностранных источников
Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
Российский шоумен и пародист Максим Галкин* публикует в соцсетях недостоверные сведения об СВО на Украине, выяснили специалисты Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. Материалы политической направленности бежавший за границу супруг Аллы Пугачёвой создаёт под влиянием иностранных источников, сказано в документах Мосгорсуда.
«Лицо распространяет сведения, затрагивающие специальную военную операцию, обвиняя непосредственно Российскую Федерацию в совершении военных преступлений, провоцировании гуманитарной катастрофы», — уверены служители Фемиды.
Суд напомнил, что оценку внешней и внутренней политике России комик зачастую даёт и в ходе публичных выступлений на концертах за рубежом. Возможность транслировать в массы недостоверные сведения Галкину* предоставляют зарубежные лица, сказано в документах.
«Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путём предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — уверен суд.
Ранее Галкин* угодил в курьёзную ситуацию на концерте в Юрмале. Посетивший выступление россиянин обматерил комика, вынудив его нелепо отшучиваться. В ответ МИД Латвии признал зрителя нежелательной персоной, но он не сильно расстроился.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.