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22 августа, 09:59

МИД Латвии признал нежелательным лицом блогера, обматерившего Галкина* в Юрмале

Министерство иностранных дел Латвии внесло блогера Максима Винклера, обматерившего юмориста Максима Галкина* на концерте в Юрмале, в список нежелательных персон. Об этом сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным издания, после скандала за дело взялась глава МИД страны Байба Браже. После официального признания нежелательным лицом мужчине запретят въезд в страну.

Напомним, недавно во время общения комика с залом на концерте в Юрмале сидевший в первом ряду мужчина обозвал артиста. Как заявил сам блогер, он специально купил билет, чтобы передать Галкину* «послание». Мужчина даже попытался подарить юмористу букет из красных гвоздик, но пародист-иноагент от такого подарка отказался.

С деньгами совсем плохо: Галкин* переобулся и захотел снова выступать для россиян
С деньгами совсем плохо: Галкин* переобулся и захотел снова выступать для россиян

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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VK / Максим Галкин* и Алла Пугачёва

Александра Мышляева
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