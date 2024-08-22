МИД Латвии признал нежелательным лицом блогера, обматерившего Галкина* в Юрмале

Министерство иностранных дел Латвии внесло блогера Максима Винклера, обматерившего юмориста Максима Галкина* на концерте в Юрмале, в список нежелательных персон. Об этом сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным издания, после скандала за дело взялась глава МИД страны Байба Браже. После официального признания нежелательным лицом мужчине запретят въезд в страну.

Напомним, недавно во время общения комика с залом на концерте в Юрмале сидевший в первом ряду мужчина обозвал артиста. Как заявил сам блогер, он специально купил билет, чтобы передать Галкину* «послание». Мужчина даже попытался подарить юмористу букет из красных гвоздик, но пародист-иноагент от такого подарка отказался.