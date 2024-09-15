Певица Наталья Штурм доказала, что тратит на еду в месяц 2518 рублей

Певица Наталья Штурм призналась, что ежемесячно тратит на еду чуть больше 2,5 тысяч рублей. О своём питании исполнительница рассказала в беседе с «Газетой.ru».

«Пачка каши геркулесовой, гречка, молоко 3,2%, курица/рис/вермишель, лаваш армянский, помидоры/огурцы засаливаю сама (набор 100 рублей с чесноком). Грибы, облепиха, картофель 70 рублей, морковь 50 рублей, редис 50 рублей, руккола 100 рублей, щавель 100 рублей. Овощи и фрукты — рынок выходного дня, всё продают со скидками», — сказала Штурм.

Певица также отметила, что в каждом магазине есть скидки, различные бонусные программы, а иногда можно попасть на скидки для пенсионеров. Чтобы доказать свою экономичность, Наталья показала скрин из приложения банка — в категории «супермаркеты» совершено три операции на общую сумму 2518 рублей.

Певица добавила, что люди тратят много денег на алкоголь, сигареты и «дорогие копчёности» вместо покупки «недорогой» полезной еды. По мнению Штурм, для экономии нужно готовить дома и не закупаться на голодный желудок. Она добавила, что при росте 170 см весит чуть больше 52 кг.

«Люди по незнанию много денег тратят на продукты, а потом выкидывают. Зачастую покупают еду на голодный желудок и тратят в два раза больше, чем на сытый. Запасы хорошо, но для оптовых закупок и нескоропортящихся продуктов. Больше всего люди тратят на бухло, сигареты, дорогие копчёности. Если без излишеств, то еда должна быть полезной», — отметила артистка.