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23 августа, 15:02

Мостовой не верит футболистам, якобы живущим в Москве по 150 тысяч в месяц

Андрей Мостовой. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Андрей Мостовой. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой назвал «смешными» заявления своих коллег по цеху о том, что, живя в Москве, они тратят по 150 тысяч рублей в месяц. Футболист признался, что не верит в это.

"Всегда смеялся над этим... Ну я прямо хочу посмеяться и спросить лично: покажи в банке, что у тебя там меньше 150 тысяч. Это же бред, я считаю... Я не верю", — сказал он в интервью YouTube-каналу "Свободный Стиль".

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Ранее СМИ писали, что московский «Спартак» и «Зенит» находятся в шаге от согласования трансфера перехода 27-летнего нападающего Александра Соболева в петербургский клуб. По словам одного из источников, сделка уже закрыта.

Матвей Константинов
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