Мостовой не верит футболистам, якобы живущим в Москве по 150 тысяч в месяц

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой назвал «смешными» заявления своих коллег по цеху о том, что, живя в Москве, они тратят по 150 тысяч рублей в месяц. Футболист признался, что не верит в это.

"Всегда смеялся над этим... Ну я прямо хочу посмеяться и спросить лично: покажи в банке, что у тебя там меньше 150 тысяч. Это же бред, я считаю... Я не верю", — сказал он в интервью YouTube-каналу "Свободный Стиль".