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16 сентября, 11:49

В театре «ВелесО» отреагировали на задержание актёра Ткачука за наркотики

В театре «ВелесО» ничего не знают про задержание своего худрука Евгения Ткачука

Евгений Ткачук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hudruktkachuk

Евгений Ткачук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hudruktkachuk

В частном театре «ВелесО», что в Ленинградской области, отреагировали на новость о задержании своего основателя и художественного руководителя Евгения Ткачука, против которого возбуждены уголовные дела из-за наркотиков. В учреждении культуры отметили, что ничего не знают о случившемся.

«Нет, к сожалению, ничего не знаю», — подчеркнул собеседник RT в театре «ВелесО».

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Напомним, Ткачука задержали 15 сентября в петербургском аэропорту Пулково. Его заподозрили в перевозке наркотиков. Полицейские повезли актёра сдавать анализы на запрещенные препараты. Позже на артиста завели два уголовных дела, ему вменяют хранение и контрабанду наркотических веществ.

Борис Эльфанд
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