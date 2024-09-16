В театре «ВелесО» отреагировали на задержание актёра Ткачука за наркотики
В театре «ВелесО» ничего не знают про задержание своего худрука Евгения Ткачука
Евгений Ткачук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hudruktkachuk
В частном театре «ВелесО», что в Ленинградской области, отреагировали на новость о задержании своего основателя и художественного руководителя Евгения Ткачука, против которого возбуждены уголовные дела из-за наркотиков. В учреждении культуры отметили, что ничего не знают о случившемся.
«Нет, к сожалению, ничего не знаю», — подчеркнул собеседник RT в театре «ВелесО».
Напомним, Ткачука задержали 15 сентября в петербургском аэропорту Пулково. Его заподозрили в перевозке наркотиков. Полицейские повезли актёра сдавать анализы на запрещенные препараты. Позже на артиста завели два уголовных дела, ему вменяют хранение и контрабанду наркотических веществ.