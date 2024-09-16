В театре «ВелесО» отреагировали на задержание актёра Ткачука за наркотики

В частном театре «ВелесО», что в Ленинградской области, отреагировали на новость о задержании своего основателя и художественного руководителя Евгения Ткачука, против которого возбуждены уголовные дела из-за наркотиков. В учреждении культуры отметили, что ничего не знают о случившемся.