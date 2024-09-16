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16 сентября, 08:03

На актёра Евгения Ткачука завели уголовку за контрабанду и хранение веществ

Евгений Ткачук. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Евгений Ткачук. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

На актёра Евгения Ткачука завели два уголовных дела. По сообщениям SHOT, ему вменяют хранение и контрабанду наркотических веществ.

Евгений Ткачук. Видео © SHOT

В Москве задержали полицейского с более чем 20 свёртками наркотиков
В Москве задержали полицейского с более чем 20 свёртками наркотиков

Напомним, выпускник ГИТИСа Евгений Ткачук задержан в питерском аэропорту Пулково. У него обнаружили курительную трубку, а также спрятанный свëрток с неизвестным веществом. Внятно пояснить, что именно находится в пакетике, Ткачук не смог, после этого его задержали. Подозрительный свёрток с неизвестным веществом был отправлен на экспертизу. Предварительно, Ткачук отпущен под обязательство о явке.

Николай Рюмин
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