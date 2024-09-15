Задержанного с наркотиками актёра Ткачука увезли из Пулково сдавать анализы 15 сентября, 11:42 5959 5959 Актёра Ткачука повезли на экспертизу. Видео © SHOT

Полицейские увезли на экспертизу актёра Евгения Ткачука, известного по сериалам «Перевал Дятлова», «Король и шут» и другим. Его задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково по подозрению в перевозке и хранении наркотиков. Об этом пишет SHOT.

Актёра Ткачука повезли на экспертизу. Видео © SHOT

На публикуемых кадрах Ткачука уводят двое правоохранителей. Сопротивления артист не оказывает, однако старается тщательно скрыть своё лицо под капюшоном. Свою вину Ткачук не признал.

По информации Mash на Мойке, при себе у Ткачука была марихуана, которую заметили во время прохождения досмотра перед вылётом в Тбилиси. Теперь ему может грозить уголовное наказание в зависимости от веса запрещёнки. В данный момент его проверяют по статье о контрабанде наркотиков. Изъятое было отправлено на экспертизу.

Напомним, в петербургском аэропорту Пулково сегодня задержали актёра театра и кино Евгения Ткачука. Его подозревают в перевозке наркотиков. У звезды российских сериалов нашли курительную трубку и спрятанный свёрток с неизвестным веществом. Объяснить, что внутри пакетика, актёр не смог.

Авторы Татьяна Миссуми