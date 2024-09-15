Актёр сериала «Перевал Дятлова» Ткачук задержан в Пулково с наркотиками

В санкт-петербургском аэропорту Пулково задержали известного актёра театра и кино Евгения Ткачука. Его подозревают в перевозке наркотиков, сообщает SHOT.

Актёр сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук задержан в аэропорту Пулково за найденные в чемодане наркотики. Обложка © SHOT

Артиста остановили на предполётном досмотре сегодня примерно в семь утра. У Ткачука нашли курительную трубку и спрятанный свёрток с неизвестным веществом, похожим на наркотики. Нормально объяснить, что внутри пакетика, актёр не смог. Сейчас он находится в полиции, а находку отправили на экспертизу.

Евгений Ткачук известен по своим ролям в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон», «Король и Шут», а также в фильме «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом». Кроме того, актёр сыграл в сериалах «Бесы», «Годунов», «Перевал Дятлова» и многих других. Ткачук является также учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО».