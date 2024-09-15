Стала известна судьба звезды сериала «Перевал Дятлова», задержанного в Пулково за наркотики

В отделении полиции, куда Ткачука доставили из здания аэропорта Пулково для медосвидетельствования, заявили, что у них актёра сейчас нет. Собеседник телеграм-канала, близкий к ситуации, сообщил, что, предварительно, артиста отпустили домой. Учитывая обстоятельства, скорее всего, с него взяли обязательство о явке.