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11 января, 16:33

Петросян признался, что мог погибнуть в авиакатастрофе с Виктором Чистяковым

Юморист Евгений Петросян признался, что мог погибнуть в авиакатастрофе с пародистом Виктором Чистяковым. Об этом он сообщил в эфире шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».

Он рассказал, что Чистяков проспал и опоздал на тот судьбоносный рейс, но, как исключение, известного пародиста всё-таки пустили в самолёт. Петросян вспомнил, что тоже собирался лететь на гастроли вместе с ним, но в последний момент решил отказаться. По его словам, за несколько дней у него изменились планы.

«Я по какой-то причине за несколько дней отказался. Должны были лететь на «левый» концерт», — признался Петросян.

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Ранее писатель Лион Измайлов, близкий друг семей Петросяна и Степаненко, поделился воспоминанием о том, как Петросян попросил его создать номер для экс-супруги. Измайлов отметил, что о таланте Степаненко общественность могла и не узнать. По его словам, когда она вышла замуж за артиста, то планировала сосредоточиться на домашних делах.

Обложка ©

ТАСС / Бизнес Online/Алексей Белкин

Александра Мышляева
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