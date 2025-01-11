Петросян признался, что мог погибнуть в авиакатастрофе с Виктором Чистяковым

Юморист Евгений Петросян признался, что мог погибнуть в авиакатастрофе с пародистом Виктором Чистяковым. Об этом он сообщил в эфире шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».

Он рассказал, что Чистяков проспал и опоздал на тот судьбоносный рейс, но, как исключение, известного пародиста всё-таки пустили в самолёт. Петросян вспомнил, что тоже собирался лететь на гастроли вместе с ним, но в последний момент решил отказаться. По его словам, за несколько дней у него изменились планы.

«Я по какой-то причине за несколько дней отказался. Должны были лететь на «левый» концерт», — признался Петросян.