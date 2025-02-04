«Как постарела, не узнать»: Регина Дубовицкая впервые за долгое время вышла в свет

Телеведущая Регина Дубовицкая впервые появилась на публике после длительного отсутствия в эфирах. Бессменная звезда передачи «Аншлаг» пришла на одно из светских мероприятий, где её сразу заметили журналисты. Фотографии 81-летней Дубовицкой сразу облетели Сеть.

Поклонники не сразу узнали свою любимицу, в комментариях они обратили внимание на её непривычную худобу, сутулость и уставшие глаза. Некоторые почитали, что она так сильно «постарела, что и не узнать». Однако многие оценили то, что на свой возраст ведущая выглядит прекрасно: у неё уложены волосы, лёгкий макияж и классические украшения. Дубовицкая охотно общалась с присутствующими во время банкета, шутила и даже призналась, что считает самой верной подругой юмористку Клару Новикову.

«Я всегда говорю: Клара – удивительная женщина, она отличается от других баб. Она, если где-то найдет интересную тряпку, то обязательно расскажет где, в каком магазине. И ещё обязательно позвонит, и скажет: «Вот здесь такое-то платье, как тебе нравится, его могут купить, но подождут, пока ты придёшь», — сказала телезвезда журналистам.