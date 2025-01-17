«Красотка» на взрослый манер: Раскрыта причина хайпа вокруг «Аноры» с Юрой Борисовым

Блогер и ведущая Маруся Михейчик высказалась о причинах популярности американского фильма «Анора», который прославил Юру Борисова на весь мир. По её мнению, лента наделала немало шума, поскольку затронула излюбленную тему людей — любовь девушки из неблагополучной семьи с олигархом.

«Типичная картина, снятая и сто раз переснятая во всём мире (тут можно вспомнить про легендарную «Интердевочку»): молодая девушка из неблагополучной семьи чувствует себя совершенно комфортно в сфере грязного и нелегального заработка. Естественно, она гонится за деньгами и красивой жизнью. Своего рода «Красотка» с плачевным концом на взрослый манер», — отметила Михейчик в беседе с РИА «ФедералПресс».

Сама телеведущая осталась не в восторге от этой картины. В первую очередь ей не понравилось, что в центре сюжета весьма заезженная история. Во-вторых, блогер не оценила то, как на Западе опять показали российскую элиту.