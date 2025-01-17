«Красотка» на взрослый манер: Раскрыта причина хайпа вокруг «Аноры» с Юрой Борисовым
Телеведущая Михейчик: Секрет успеха «Аноры» кроется в типичном сюжете
Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора» (2024), режиссёр, сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk
Блогер и ведущая Маруся Михейчик высказалась о причинах популярности американского фильма «Анора», который прославил Юру Борисова на весь мир. По её мнению, лента наделала немало шума, поскольку затронула излюбленную тему людей — любовь девушки из неблагополучной семьи с олигархом.
«Типичная картина, снятая и сто раз переснятая во всём мире (тут можно вспомнить про легендарную «Интердевочку»): молодая девушка из неблагополучной семьи чувствует себя совершенно комфортно в сфере грязного и нелегального заработка. Естественно, она гонится за деньгами и красивой жизнью. Своего рода «Красотка» с плачевным концом на взрослый манер», — отметила Михейчик в беседе с РИА «ФедералПресс».
Сама телеведущая осталась не в восторге от этой картины. В первую очередь ей не понравилось, что в центре сюжета весьма заезженная история. Во-вторых, блогер не оценила то, как на Западе опять показали российскую элиту.
«Опять зажравшаяся семья с избалованным мальчиком, рядом армяне, готовые решить любой вопрос денежно или силой. Да-да, та самая элита крупной державы, для которой не существует слово «нет», даже в другом государстве. Опять же — банальность и стереотипность. Годы идут, а Голливуд так и не научился правильно показывать русских», — заявила критик.
Напомним, после выхода «Аноры» карьера Юры Борисова, сыгравшего там Игоря, резко пошла вверх. В начале января российский актёр появился на красной дорожке «Золотого глобуса». Его номинировали за лучшую мужскую роль второго плана. Однако артист не получил заветной награды, уступив её брату Маколея Калкина Кирану. Недавно Борисова номинировали ещё на одну престижную кинопремию актёрской гильдии США SAG Awards за роль в той же «Аноре». Также Юра поборется с Эдвардом Нортоном и Гаем Пирсом за премию BAFTA.