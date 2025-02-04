«Первый голый президент»: Айза прокомментировала публикацию нюдса Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, голая фотография которого за пару часов успела облететь весь интернет, не будет переживать из-за нюдсов. Об этом Life.ru заявила Айза Лилуна (Айза Анохина, экс-супруга рэпера Гуфа), которая сама была звездой громкого скандала с голыми фото.

Как утверждается, слитое фото голого Дональда Трампа. Обложка © X / defeat_gop

«Я думаю, что Трамп переживёт этот фейл. И помимо того, что он уже является первым осуждённым президентом, так ещё и первым голым президентом. Кто я такая, чтобы давать советы Трампу», — сказала Айза.

В 2022 году Айза случайно опубликовала в соцсетях снимок с раздвинутыми ногами, засветив интимные места. Она выложила фото в соцсеть, однако вскоре его удалила, но кадр всё равно разошёлся.