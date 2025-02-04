«Первый голый президент»: Айза прокомментировала публикацию нюдса Трампа
Айза: Трамп переживёт фейл со слитыми голыми фото
Айза и Дональд Трамп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aizalovesam, © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer
Новоизбранный президент США Дональд Трамп, голая фотография которого за пару часов успела облететь весь интернет, не будет переживать из-за нюдсов. Об этом Life.ru заявила Айза Лилуна (Айза Анохина, экс-супруга рэпера Гуфа), которая сама была звездой громкого скандала с голыми фото.
Как утверждается, слитое фото голого Дональда Трампа. Обложка © X / defeat_gop
«Я думаю, что Трамп переживёт этот фейл. И помимо того, что он уже является первым осуждённым президентом, так ещё и первым голым президентом. Кто я такая, чтобы давать советы Трампу», — сказала Айза.
В 2022 году Айза случайно опубликовала в соцсетях снимок с раздвинутыми ногами, засветив интимные места. Она выложила фото в соцсеть, однако вскоре его удалила, но кадр всё равно разошёлся.
Ранее Life.ru сообщал, что в аккаунте Дональда Трампа в социальной сети X появилось обнажённое фото президента. Предполагается, что хакеры получили доступ к его странице и разместили этот снимок. Он стал одним из самых обсуждаемых постов на канале. Однако подтверждений его подлинности нет, изображение уже исчезло из профиля Трампа.