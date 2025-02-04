Неизвестные взломали профиль Трампа в X и опубликовали там его голое фото
В аккаунте президента США Дональда Трампа в соцсети X появилось его голое фото. Предположительно, хакеры взломали страницу и выложили туда снимок.
Как утверждается, слитое фото голого Дональда Трампа. Фото © X / defeat_gop
Вероятно, взломщики подменили ссылку bitly в посте политика от 2011 года. Потом соцсеть обновила предпросмотр и теперь пост с пикантным снимком стал одним из наиболее комментируемых на канале. Подтверждений подлинности фото нет. Оно уже пропало из профиля Трампа.
Как утверждается, слитое фото голого Дональда Трампа. Фото © X / defeat_gop
Ранее в скандал попал сын Трампа Дональд Трамп-младший. Его подозревают в нелегальной охоте на редких птиц в Венеции, в частности — в убийстве редкой краснозобой казарки.
Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla