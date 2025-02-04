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Регион
4 февраля, 16:46

Неизвестные взломали профиль Трампа в X и опубликовали там его голое фото

В аккаунте президента США Дональда Трампа в соцсети X появилось его голое фото. Предположительно, хакеры взломали страницу и выложили туда снимок.

Как утверждается, слитое фото голого Дональда Трампа. Фото © X / defeat_gop

Как утверждается, слитое фото голого Дональда Трампа. Фото © X / defeat_gop

Вероятно, взломщики подменили ссылку bitly в посте политика от 2011 года. Потом соцсеть обновила предпросмотр и теперь пост с пикантным снимком стал одним из наиболее комментируемых на канале. Подтверждений подлинности фото нет. Оно уже пропало из профиля Трампа.

Как утверждается, слитое фото голого Дональда Трампа. Фото © X / defeat_gop

Как утверждается, слитое фото голого Дональда Трампа. Фото © X / defeat_gop

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Ранее в скандал попал сын Трампа Дональд Трамп-младший. Его подозревают в нелегальной охоте на редких птиц в Венеции, в частности — в убийстве редкой краснозобой казарки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Юрий Лысенко
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