Неизвестные взломали профиль Трампа в X и опубликовали там его голое фото

В аккаунте президента США Дональда Трампа в соцсети X появилось его голое фото. Предположительно, хакеры взломали страницу и выложили туда снимок.

Вероятно, взломщики подменили ссылку bitly в посте политика от 2011 года. Потом соцсеть обновила предпросмотр и теперь пост с пикантным снимком стал одним из наиболее комментируемых на канале. Подтверждений подлинности фото нет. Оно уже пропало из профиля Трампа.