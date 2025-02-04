Сына Дональда Трампа заподозрили в незаконной охоте на уток в Италии

Сына президента США Дональда Трампа подозревают в незаконной охоте на редких птиц в венецианской лагуне. Как сообщает Washington Post, на опубликованной видеозаписи, размещённой на сайте «Глобальная охота для приключений», Дональд Трамп – младший демонстрирует убитую краснозобую казарку — крайне редкий для Европы вид.

По данным издания, его поездка в Венецию состоялась в декабре прошлого года. Депутат Луана Дзанелла из Альянса зелёных и левых обратилась к министру окружающей среды Италии с требованием разъяснений, напомнив, что охота на охраняемые виды запрещена, а лицам без постоянного места жительства в стране не разрешается охотиться в Венецианской лагуне.