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4 февраля, 05:06

Сына Дональда Трампа заподозрили в незаконной охоте на уток в Италии

Сына президента США Дональда Трампа подозревают в незаконной охоте на редких птиц в венецианской лагуне. Как сообщает Washington Post, на опубликованной видеозаписи, размещённой на сайте «Глобальная охота для приключений», Дональд Трамп – младший демонстрирует убитую краснозобую казарку — крайне редкий для Европы вид.

Дональд Трамп-младший охотится на уток в Италии. Видео © corrieredelveneto.corriere.it

По данным издания, его поездка в Венецию состоялась в декабре прошлого года. Депутат Луана Дзанелла из Альянса зелёных и левых обратилась к министру окружающей среды Италии с требованием разъяснений, напомнив, что охота на охраняемые виды запрещена, а лицам без постоянного места жительства в стране не разрешается охотиться в Венецианской лагуне.

На ролик также обратил внимание член регионального совета области Венето Андреа Дзанони. Общественный деятель направил жалобу на Трампа – младшего в прокуратуру.

Сын Трампа прилетел в Гренландию после притязаний отца на островное государство
Сын Трампа прилетел в Гренландию после притязаний отца на островное государство

Ранее сын президента США Дональда Трампа связал трудности с тушением масштабных пожаров в Калифорнии с Украиной. Дональд Трамп – младший напомнил, что пожарная служба Лос-Анджелеса ранее отправила своё оборудование Киеву. Напомним, 7 января в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который усилился под воздействием ветра. Он привёл к масштабным разрушениям в округе.

Обложка ©

corrieredelveneto.corriere.it

Артём Гапоненко
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