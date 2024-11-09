Без них как без рук: 7 вещей, которые были в каждом доме в Советском Союзе
Что связывало советские дома? Life.ru показывает 7 культовых вещей, которые были в каждом доме, — от ковра на стене до знаменитой «звёздочки».
Советские квартиры — это не просто стены, это настоящий музей эпохи. Там были вещи, которые сегодня кажутся странными или даже забавными, но в то время они были частью быта и семейных ритуалов. Вспомним вместе семь легендарных вещей, которые можно было найти практически в каждом доме СССР.
1. Термос из СССР
Какие вещи времён СССР были у всех? Фото © VK / ☭Мой адрес - Советский Союз☭
Начнём с того самого металлического термоса с узорами, который доставался только по особым случаям — на природу или в дальнюю поездку. Чай в нём оставался горячим почти до возвращения домой, и особый вкус этого напитка из советского термоса до сих пор вызывает у многих тёплую ностальгию.
2. Ковёр на стене
Зачем в домах СССР на стену вешали ковры? Фото © ТАСС / Андрей Соловьёв / Фотохроника ТАСС
Ни одна гостиная не была полноценной без ковра на стене. Он спасал от холода, служил фоном для семейных фотографий и даже иногда был местом для размышлений. Вопрос, зачем именно ковёр оказался на стене, до сих пор остаётся риторическим — возможно, так было принято, а может быть, потому что это просто красиво?
3. Советская пельменница
Без каких вещей не обходилась ни одна хозяйка во времена СССР? Фото © VK / ☭Мой адрес - Советский Союз☭
Кухонный шедевр, созданный для приготовления «идеальных» пельменей, с ячейками, напоминающими соты. Пельмени по-домашнему — это особый ритуал: с мукой по всей кухне, с радостью и смехом от всех домашних, которые дружно лепили свой будущий ужин.
4. Шерстяные пледы для глажки из СССР
Легендарные пледы, на которых гладили вещи. Фото © Авито
Шерстяные пледы с типичными популярными узорами были частью любого домашнего уюта. Они служили не только покрывалами, но и, пожалуй, лучшим согревающим средством. А ещё многие советские хозяйки использовали их вместо гладильной доски. И, кажется, многие пледы тех лет до сих пор в строю — можно сказать, пережили и холодную войну, и дефицит 90-х. И неизвестно, что ещё им предстоит перенести.
5. Настенные часы в виде наручных
Без каких 7 предметов не обходился ни один советский дом. Фото © roleton.ru
Настенные часы в виде огромных наручных — обязательный атрибут советского интерьера. Эти часы, выглядящие как гигантские наручные, украшали стены и поражали гостей своей оригинальностью. Они были символом статуса и своеобразной фишкой времени. Кажется, их размер делал каждый тик и так ещё более значимым.
6. Столовые советские приборы
Какие столовые приборы во времена Советского Союза особенно ценились? Фото © Авито
Набор этих столовых приборов всегда включал ножи, но использовали их не так уж часто. Ложки и вилки были в ходу ежедневно, а вот ножи обычно лежали в самом дальнем уголке ящика, как будто специально для редких случаев. Казалось, они больше предназначались для красоты, чем для настоящего использования.
7. Резиновая грелка
Советская розовая грелка была в каждом доме. Фото © Авито
Розовые, синие или зелёные резиновые грелки из СССР были незаменимыми спутницами холодных вечеров в советских семьях. Этот яркий аксессуар согревал в морозные дни, спасал при недомогании и просто создавал уют. Чаще всего её оборачивали в мягкое полотенце, чтобы было ещё приятнее, и передавали из поколения в поколение, ведь у каждой семьи была «своя» грелка с историей.
Советские вещи были намного больше, чем просто предметы обихода. Они отражали время, настроение, культуру, создавали атмосферу и уют. Вспоминая их сегодня, мы снова находим себя в эпохе детства, запаха геркулеса по утрам и ковра на стене. Ранее Life.ru рассказывал о 5 токсичных персонажах из известных советских фильмов, которые бесят зрителей до сих пор.
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС, Freepik / KamranAydinov, © VK / ☭Мой адрес - Советский Союз☭