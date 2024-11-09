Без них как без рук: 7 вещей, которые были в каждом доме в Советском Союзе

Советские квартиры — это не просто стены, это настоящий музей эпохи. Там были вещи, которые сегодня кажутся странными или даже забавными, но в то время они были частью быта и семейных ритуалов. Вспомним вместе семь легендарных вещей, которые можно было найти практически в каждом доме СССР.

1. Термос из СССР

Какие вещи времён СССР были у всех? Фото © VK / ☭Мой адрес - Советский Союз☭

Начнём с того самого металлического термоса с узорами, который доставался только по особым случаям — на природу или в дальнюю поездку. Чай в нём оставался горячим почти до возвращения домой, и особый вкус этого напитка из советского термоса до сих пор вызывает у многих тёплую ностальгию.

2. Ковёр на стене

Зачем в домах СССР на стену вешали ковры? Фото © ТАСС / Андрей Соловьёв / Фотохроника ТАСС

Ни одна гостиная не была полноценной без ковра на стене. Он спасал от холода, служил фоном для семейных фотографий и даже иногда был местом для размышлений. Вопрос, зачем именно ковёр оказался на стене, до сих пор остаётся риторическим — возможно, так было принято, а может быть, потому что это просто красиво?

3. Советская пельменница

Без каких вещей не обходилась ни одна хозяйка во времена СССР? Фото © VK / ☭Мой адрес - Советский Союз☭

Кухонный шедевр, созданный для приготовления «идеальных» пельменей, с ячейками, напоминающими соты. Пельмени по-домашнему — это особый ритуал: с мукой по всей кухне, с радостью и смехом от всех домашних, которые дружно лепили свой будущий ужин.

4. Шерстяные пледы для глажки из СССР

Легендарные пледы, на которых гладили вещи. Фото © Авито

Шерстяные пледы с типичными популярными узорами были частью любого домашнего уюта. Они служили не только покрывалами, но и, пожалуй, лучшим согревающим средством. А ещё многие советские хозяйки использовали их вместо гладильной доски. И, кажется, многие пледы тех лет до сих пор в строю — можно сказать, пережили и холодную войну, и дефицит 90-х. И неизвестно, что ещё им предстоит перенести.

5. Настенные часы в виде наручных

Без каких 7 предметов не обходился ни один советский дом. Фото © roleton.ru

Настенные часы в виде огромных наручных — обязательный атрибут советского интерьера. Эти часы, выглядящие как гигантские наручные, украшали стены и поражали гостей своей оригинальностью. Они были символом статуса и своеобразной фишкой времени. Кажется, их размер делал каждый тик и так ещё более значимым.

6. Столовые советские приборы

Какие столовые приборы во времена Советского Союза особенно ценились? Фото © Авито

Набор этих столовых приборов всегда включал ножи, но использовали их не так уж часто. Ложки и вилки были в ходу ежедневно, а вот ножи обычно лежали в самом дальнем уголке ящика, как будто специально для редких случаев. Казалось, они больше предназначались для красоты, чем для настоящего использования.

7. Резиновая грелка

Советская розовая грелка была в каждом доме. Фото © Авито

Розовые, синие или зелёные резиновые грелки из СССР были незаменимыми спутницами холодных вечеров в советских семьях. Этот яркий аксессуар согревал в морозные дни, спасал при недомогании и просто создавал уют. Чаще всего её оборачивали в мягкое полотенце, чтобы было ещё приятнее, и передавали из поколения в поколение, ведь у каждой семьи была «своя» грелка с историей.