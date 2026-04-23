Крестьянка в Книге рекордов Гиннесса: правда ли, что Валентина Васильева родила 69 детей

По легенде, всё началось в XVIII веке в селе Никольское Шуйского уезда. Обычная крестьянская семья. Муж — Фёдор Васильев. Жену в разных источниках называют то Валентиной, то Феодорой, то она вообще без имени. Но суть всегда одна. За 40 лет брака женщина родила 69 детей в 27 родах.

Отдельно подчёркивается, что 67 из 69 детей якобы выжили. Для ситуации XVIII века, когда младенческая смертность была чрезвычайно высокой, такая статистика выглядит исключительной, что до сих пор вызывает сомнения у части исследователей. Тем не менее факт попал в первое издание Книги рекордов Гиннесса и остаётся там в категории «Наибольшее число детей, рождённых одной женщиной».

20 лет проходила беременной

Сведений о семье Васильевых в открытых источниках сохранилось крайне мало. По обрывкам информации можно найти лишь то, что женщина родилась примерно в 1707 году в городе Шуе (ныне Ивановская область). Там же она выросла и познакомилась с местным крестьянином Фёдором Васильевым. Первая беременность наступила в 1725 году, когда ей было около 18 лет.

Всего за свою жизнь она рожала 27 раз. Из них 16 родов были двойневыми, 7 — тройневыми и 4 — четвернёвыми. Если сложить все периоды беременности, то получится, что почти двадцать лет жизни Васильева провела, вынашивая детей. При этом новые роды происходили в среднем раз в полтора года при условии, что все беременности длились не более 37 недель.

Реальна ли эта история: кто пытался «копать»

Сама история сохранилась благодаря записи, которую якобы сделал священник местной церкви. Её позже нашли и опубликовали. Именно эту запись и использовали при внесении рекорда в «Гиннесс». Французская академия наук, услышав про русскую крестьянку, которая якобы родила 69 детей, пришла в настоящий восторг. Европейским учёным не терпелось изучить этот «живой образец плодородия».

Но когда в 1878 году они отправили официальный запрос в Россию, ответ пришёл неожиданно сухой и уклончивый. Медицинский журнал The Lancet позже рассказал, что Российская академия наук сообщила лишь одно: семья Васильевых якобы проживает в Москве и находится под личным покровительством самой императрицы.

И на этом всё. Ни документов, ни свидетельств, ни возможности хотя бы взглянуть на чудо-женщину. Так и вышло, что единственным «доказательством» всей этой невероятной истории до сих пор остаются лишь старые монастырские записи, на которые когда-то ссылался историк Болтин. А дальше — сплошной туман и красивая легенда.

Возможно ли одной женщине родить 69 детей

В 2015 году журналист-расследователь Адам Хадхази специально для BBC провёл подробный разбор этой истории вместе с практикующими репродуктологами. Выводы получились довольно жёсткими. Беременность сама по себе — тяжёлое испытание для организма. А когда речь идёт о двойнях, тройнях и четвернях, как в истории Васильевой, нагрузка возрастает многократно. Медики в тех исследованиях в один голос отмечают: многоплодные беременности почти всегда заканчиваются раньше срока. Дети рождаются недоношенными. Сегодня таких малышей успешно выхаживают в современных клиниках, а в XVIII веке шансов выжить у них было крайне мало.

Добавьте к этому жизнь простой крестьянки: скудное питание, постоянный тяжёлый физический труд и возвращение к работе буквально через несколько дней после родов. В таких условиях опущение матки было обычным делом у большинства сельских женщин. А с ним, как известно, и забеременеть сложнее, и выносить ребёнка — большой риск.

Так реальна ли история Васильевой? Даже сегодня исследователи всё ещё делятся на два лагеря. Одни считают, что история сильно преувеличена, но имеет реальную основу. Другие уверены, что это чистой воды легенда, которую в XIX веке красиво оформили для европейской публики, любившей «удивительное и ужасное» из дикой России. Но даже скептики признают: ни в одной другой стране мира нет подобной задокументированной, пусть и сомнительно, истории с таким количеством многоплодных родов у одной женщины.

Так что остаётся только гадать, была ли Васильева реальной женщиной, которая действительно пережила 27 родов. Или это коллективный миф о сверхчеловеческой материнской силе.