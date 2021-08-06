Акушерка повторила первое фото в больнице спустя 42 года, и вот что любимая работа делает с людьми

67-летняя медсестра показала, как она выглядела в начале своей карьеры и когда вышла на пенсию. Несмотря на почти пять прошедших десятилетий, акушерка стала выглядеть только лучше.