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Акушерка повторила первое фото в больнице спустя 42 года, и вот что любимая работа делает с людьми

67-летняя медсестра показала, как она выглядела в начале своей карьеры и когда вышла на пенсию. Несмотря на почти пять прошедших десятилетий, акушерка стала выглядеть только лучше.

6 августа, 10:27

Фото © Reddit / nankie

45 лет назад пользовательница Reddit nankie вышла на своё первое место работы. Окончив медколледж, девушка устроилась работать по профессии, о которой мечтала с детства. Отслужив три года в роли обычной медсестры, она стала акушеркой. Ещё 42 года — и вот nankie пора выходить на пенсию. Чтобы отпраздновать важное событие, женщина воссоздала свою фотографию, которую сделала в начале карьеры.

Я только что вышла на пенсию после 42 лет работы акушеркой в одной и той же больнице. Вот я в начале (1979 год) и в конце своей карьеры!

nankie

Фото © Reddit / nankie

Фото © Reddit / nankie

В 2021 году, на второй фотографии, nankie уже 67 лет, но разве кто-то сможет сказать это по её внешности? Пользователи соцсети — точно нет. Узнав, сколько лет акушерке на пенсии, они буквально отказывались ей верить. Кажется, между снимками прошло ну максимум два десятилетия.

Она даже на 42 года не выглядит, что за?!

bolchevegan

Поздравляю! Кстати, вы отлично выглядите!

mrg1957

Но помимо восхищений внешностью 67-летней медсестры многие пользователи удивлялись, как это возможно — 42 года проработать на одном месте и на одной должности? У nankie один ответ: главное — любить свою работу, вот и всё

Фото © Reddit / nankie

Фото © Reddit / nankie

Мне очень повезло, что я выбрала работу, которая мне по-настоящему нравилась. Я чувствовала себя полезной другим людям. Конечно, не обходилось без стресса, но в целом всё было замечательно

nankie

Также в комментариях женщина — назвать её бабушкой не поворачивается язык — рассказала, что за всё время работы она получила лишь одну жалобу, чем очень гордится. От чистого сердца она поздравила пациентку с успешным ЭКО (процедура искусственного оплодотворения), когда в палате была подруга забеременевшей. Девушка не хотела, чтобы кто-то знал, как именно ей удалось зачать ребёнка.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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