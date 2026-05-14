Младенцев солили и отправляли в печку: Как проходили роды на Руси

Миф о том, что на Руси женщины рожали прямо в поле и сразу возвращались к работе, имеет мало общего с реальностью, рассказал кандидат исторических наук Станислав Аманов. По его словам, основным местом для родов становилась баня — «пограничное место» между миром духов и живых, которое тщательно готовили и замаливали.

«Часто новорождённого могли слегка посыпать солью. Это делали, чтобы оградить его от злых духов», — подчеркнул собеседник Пятого канала.

Как проходили роды на Руси. Видео © Пятый канал

Дома старались не рожать, так как он считался чистым, святым пространством, а в амбаре или погребе роды проходили, когда ребёнок был незаконным или факт рождения пытались скрыть. Роды на Руси были не лежачие, а вертикальные, а роль акушерок выполняли бабки-повитухи — мудрые женщины, обладавшие минимальными медицинскими знаниями. Роженицу они готовили обрядами: открывали все двери и окна, чтобы ребёнку было легче «выйти».

Недоношенного младенца могли положить в печь с минимальной температурой, чтобы он «допёкся». Муж мог присутствовать на родах, чтобы поддерживать жену. Всё изменилось в XIX веке с появлением земств: грамотные специалисты убрали множество суеверий, и количество выживших детей резко выросло, резюмировал историк.

Кстати, на Руси баня была не просто местом для мытья, а сопровождала человека от рождения до смерти. Она заменила нашим предкам роддом, ЗАГС и морг.