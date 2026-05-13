Иностранцы были в ужасе: Как русская баня заменила нашим предкам роддом, ЗАГС и морг

На Руси баня была не просто местом для мытья, а сопровождала человека от рождения до смерти, рассказал Пятому каналу кандидат исторических наук Станислав Аманов. По его словам, в бане рожали, предварительно вымыв её начисто, там лечили простуду, ломоту в суставах и даже сглаз выгоняли жаром, в бане же готовили покойника к последнему пути.

Иностранные послы с ужасом пересказывали на родине, как русские хлещут друг друга вениками и прыгают в ледяную воду. Свадебные обряды тоже не обходились без парной. Накануне венчания невеста с подругами шла в баню, там пели, гадали и парились, иногда с ветками плодовых деревьев для усиления детородной способности. Жених за день до свадьбы мылся с товарищами, чтобы символически «смыть холостяцкую долю», а после венчания новобрачные впервые ходили в баню вместе.

Самую мистическую роль баня играла в поминальных обрядах. На поминках топили «поминальную баню»: затапливали печь, на полок клали свежий веник, ставили еду (блины, кутью, квас) и уходили, строжайше запрещая живым входить. Если утром еда оказывалась тронутой или веник сдвинут, значит, предки приняли угощение и довольны, а если всё нетронуто — жди несчастья, духи обиделись, резюмировал эксперт.

Кстати, владельцы дачных участков могут получить штраф за баню, если она является капитальным строением с фундаментом и не поставлена на кадастровый учёт. Кроме того, наказание грозит за неправильный слив воды, загрязняющий почву.