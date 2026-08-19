Минздрав подготовил новый стандарт лечения депрессии

Минздрав России подготовил новый стандарт лечения депрессивных расстройств, который предусматривает более широкий подход к диагностике и терапии пациентов. Документ пока проходит общественное обсуждение, но после утверждения он заменит действующие правила, которые используются с 2022 года.

О новых изменениях рассказала старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава Тамара Вазагаева. По её словам, перед назначением лечения врачи будут чаще привлекать специалистов других направлений, чтобы оценить возможные риски и исключить противопоказания.

В новый стандарт включили расширенное обследование пациентов. В частности, планируется использовать лабораторные исследования – общий анализ мочи и биохимический анализ крови. Такие проверки помогут отличить симптомы депрессии от проявлений других заболеваний и контролировать безопасность терапии.

Изменения коснутся и самого лечения. Минздрав обновил перечень препаратов и добавил варианты терапии для случаев, когда стандартные антидепрессанты не дают нужного эффекта.

Кроме того, психотерапия станет обязательной частью помощи для всех пациентов с депрессией. Новый порядок предусматривает до 14 оплачиваемых сеансов психотерапии, а также три обязательных диспансерных осмотра психиатра и дополнительные повторные приёмы.

После вступления документа в силу врачи будут работать по обновлённой системе, которая должна сделать диагностику более точной, а лечение – комплексным.

Ранее Life.ru писал, что депрессия остаётся одной из проблем, о которых многие россияне предпочитают молчать. Несмотря на рост числа обращений за помощью и увеличение продаж препаратов, часть людей всё ещё воспринимает психические расстройства как повод для стыда и откладывает визит к специалисту. Эксперты отмечают, что особенно важно вовремя замечать признаки эмоциональных нарушений у подростков и не оставлять их без поддержки.