Дома каталонцы не смогли повторить свой подвиг против ПСЖ месячной давности и не забили "Ювентусу" ни одного гола, проиграв по сумме двух матчей 0:3. Зато в 1/2 финала будет играть "Монако" российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева.

Матч "Барселоны" и "Ювентуса" не сильно отличался от знаменитой игры против ПСЖ, завершившейся со счётом 6:1, — полное преимущество в игре имела команда Лионеля Месси и Ко. За игру испанский чемпион нанёс 17 ударов по воротам туринцев, но, в отличие от домашнего матча против парижан, итальянцы защищались невероятно эффективно — только один (!) из 17 ударов достиг створа. Уйму выгодных моментов запорол сам Месси, которого опекали так плотно, что после одного из стыков он смачно приземлился на лицо.

"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала второй год подряд — в предыдущем году со звёздными каталонцами расправился "Атлетико". Такое происходит с самым именитым клубом последних лет впервые в XXI веке. Учитывая ситуацию в чемпионате Испании, вполне возможно, что сине-гранатовых ждут серьёзные кадровые перемены.

Луису Энрике по воле Массимилиано Аллегри, по-видимому, всё же придётся сдержать своё обещание и уйти с поста главного тренера "Барселоны" по окончании сезона. Фото: © Reuters/Albert Gea

В другом матче борьбы не получилось — "Монако" выиграл у "Боруссии" со счётом 3:1 и стал полуфиналистом Лиги чемпионов впервые с 2004 года, когда монегаски вышли в финал и проиграли "Порту" Жозе Моуриньо и Дмитрия Аленичева. В первом матче клуб французской лиги через день после подрыва автобуса "Боруссии" выиграл в Дортмунде 3:2.

Клуб из средиземноморского княжества вполне может считаться самым русским клубом Европы этого сезона, как и "Челси", — им владеет бизнесмен из России Дмитрий Рыболовлев, а в администрации работает множество наших соотечественников.

Жеребьёвка полуфиналов состоится 21 апреля в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Барселона — Ювентус — 0:0

Первый матч — 0:3.

Монако — Боруссия — 3:1 (2:0)

Голы: Мбаппе, 3 (1:0). Фалькао, 17 (2:0). Ройс, 48 (2:1). Жермен, 81 (3:1).

Первый матч — 3:2.

В 1/2 финала сыграют: "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Монако".