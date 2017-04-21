Учёные: Стремление Трампа выйти из Парижского соглашения бессмысленно

Несмотря на желание представителей новой американской администрации отказаться от обязательств Парижского соглашения, реально они ничего не смогут для этого сделать.

Скотт Прюитт, назначенный Трампом главой Агентства по охране окружающей среды США, выступил с заявлением, что этой стране следует отказаться от своих обязательств по Парижскому соглашению. Ряд представителей научной общественности США уже отметили, что Прюитт ошибается так же резко, как и в прошлый раз, когда заявлял, что углекислый газ не служит главной причиной глобального разогрева планеты. Более того, даже если администрация Трампа добьётся отмены американских обязательств, это уже ничего не изменит. Об этом кратко пишет New Scientist.

Скотт Прюитт, глава Агентства по охране окружающей среды США, заявил о необходимости отказа от борьбы против изменения климата. Эксперты полагают, что это ни на что не повлияет Фото: © wikipedia.org

Согласно Парижскому соглашению, Штаты должны сильно сократить выбросы углекислого газа, чтобы удержать глобальное потепление до конца столетия на уровне ниже двух градусов от доиндустриальной нормы. Однако Прюитт считает, что это "плохая сделка для Америки". Он мотивирует это тем, что другие крупные в экономическом плане страны — Китай и Индия — вообще не обязаны что-то делать по соглашению до 2030 года. Ранее сходные мысли в менее конкретной форме высказывал и президент Трамп.

Однако, как отмечает Алден Мейер из Союза обеспокоенных учёных, это утверждение говорит о том, что Прюитт не знаком ни с самим Парижским соглашением, ни с реальными действиями властей КНР и Индии. В действительности оба государства обязались сократить свои выбросы углекислого газа до 2030 года. В случае Китая государство взяло на себя даже большие обязательства по сокращению, чем США. Хань Чэнь из Совета по защите природных ресурсов Нью-Йорка отмечает, что Китай уже в прошлом году начал обвально сокращать добычу угля и останавливать строительство новых угольных ТЭС. Более того, Поднебесная за 2016-й ввела ветряки общей мощностью втрое больше, чем США.

Американский бизнес в последние годы сам идёт к переориентации на безуглеродные виды энергетики. Основная часть строящихся в США электростанций уже сейчас солнечные или ветровые. Продажи электромобилей растут такими темпами, что в 2020-х годах их объём на американском рынке может опередить машины с двигателем внутреннего сгорания. На этом фоне даже отказ администрации Трампа от Парижского соглашения ничего особенно не изменит, полагают эксперты.

Ранее Скотт Прюитт выступил с антинаучным заявлением, что углекислый газ не служит главной причиной глобального разогрева планеты. На данный момент в мировом научном сообществе существует консенсус, что именно углекислый газ — причина текущего глобального потепления. В целом он один из ключевых факторов в формировании климата землеподобных планет вообще. Хотя поверхность Венеры получает даже меньше солнечного излучения, чем Земля, температура на второй планете выше точки плавления свинца, а на Земле — лишь 15 градусов по Цельсию. Основная причина этого — плотная углекислотная атмосфера, сделавшая Венеру не очень подходящей для жизни.