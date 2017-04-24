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Регион
Опубликовано 24 апреля 2017, 09:25

Столетняя индианка выиграла стометровку на Всемирных играх ветеранов спорта

101-летняя индианка Ман Каур сегодня выиграла золотую медаль в забеге на Всемирных играх ветеранов в Окленде (Новая Зеландия). Каур стала единственной спортсменкой, выступающей в возрастной категории "100 лет и старше". Об её успехах сообщило агентство France Presse.

Известно, что Каур преодолела стометровку за 1 минуту 14 секунд, а после устроила бодрый танец в честь победы. По словам женщины, она начала тренироваться по совету сына в возрасте 93 лет и не собирается прекращать занятия спортом.

— Ман Каур действительно олицетворяет философию Всемирных игр ветеранов спорта — "Спорт для всех", — отмечают организаторы соревнований.

Всего в копилке Каур уже 17 золотых медалей Всемирных игр ветеранов. В этот раз она планирует получить ещё три награды: за бег на дистанции в 200 метров, за толкание двухкилограммового ядра и за метание копья весом 400 граммов.

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Алексей Берковиц
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