Столетняя индианка выиграла стометровку на Всемирных играх ветеранов спорта

101-летняя индианка Ман Каур сегодня выиграла золотую медаль в забеге на Всемирных играх ветеранов в Окленде (Новая Зеландия). Каур стала единственной спортсменкой, выступающей в возрастной категории "100 лет и старше". Об её успехах сообщило агентство France Presse.

101-year-old Man Kaur wins 100 metres sprint at the World Masters Games in Auckland - earning her 17th gold medal https://t.co/KWahJevO7r pic.twitter.com/xfemuQdtLM — AFP news agency (@AFP) 24 апреля 2017 г.

Известно, что Каур преодолела стометровку за 1 минуту 14 секунд, а после устроила бодрый танец в честь победы. По словам женщины, она начала тренироваться по совету сына в возрасте 93 лет и не собирается прекращать занятия спортом.

— Ман Каур действительно олицетворяет философию Всемирных игр ветеранов спорта — "Спорт для всех", — отмечают организаторы соревнований.