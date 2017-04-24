Даниил Квят показал своей девушке-бразильянке Москву

Уроженец Уфы, представляющий на "Формуле-1" команду Toro Rosso, пригласил в Россию свою пассию.

22-летний Даниил Квят прибыл в нашу столицу накануне российского этапа "Формулы-1" в компании своей невесты Келли.

Келли — дочь трёхкратного чемпиона мира "Формулы-1" бразильца Нельсона Пике. Сама девушка родилась в Германии, училась в Европе и в Бразилии. Имеет образование специалиста по международным отношениям, но с 2014 года возглавляет SMM-отдел серии "Формула-Е".

В столице Даниил пробудет чуть более суток, а затем отправится в Сочи для подготовки к гоночному уик-энду.

Напомним, что Гран-при России пройдёт с 28 по 30 апреля в Сочи.