101-летняя жительница получила медаль в забеге на 100 метров
Одна минута и четырнадцать секунд — таков результат на стометровке индийской бегуньи Ман Каур. Спортсменка достигла его в возрасте 101 года, выступив на соревнованиях в новозеландском городе Окленд, сообщает BBC.
Телеканал отмечает, что спортом Ман Каур начала заниматься относительно недавно — в возрасте 93 лет. На Всемирных играх ветеранов спорта она была единственной бегуньей в своей возрастной категории. Перед тем как выпустить её на беговую дорожку, медики тщательно проверили состояние здоровья спортсменки.
Amazing! At 101,"Man Kaur" Wins 100-Metre Sprint Gold At @WMG2017 #WMG2017. https://t.co/l2m7L0rSb3 #LGG6 #NationalPanchayatiRajDay pic.twitter.com/Oej2YalECn— supriya lamba (@supriya38751988) 24 апреля 2017 г.
— Я собираюсь продолжать бегать, я не собираюсь сдаваться. Я буду участвовать в других соревнованиях, я не намерена останавливаться, — индийская спортсменка.
В итоге Ман Каур получила золотую медаль. Она оказалась единственной спортсменкой, вышедшей на дистанцию в категории "100 лет и старше". Новозеландские СМИ назвали её "чудом из Чандигарха".
Напомним, прошлым летом, в год своего столетия, Ман Каур приняла участие в массовом международном забеге в канадском Ванкувере. И тогда её результат был слабее — она преодолела стометровку за полторы минуты. На финише её встречал сын, 78-летний Гурдев Сингх.