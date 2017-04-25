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Опубликовано 24 апреля 2017, 22:24

101-летняя жительница получила медаль в забеге на 100 метров

Одна минута и четырнадцать секунд — таков результат на стометровке индийской бегуньи Ман Каур. Спортсменка достигла его в возрасте 101 года, выступив на соревнованиях в новозеландском городе Окленд, сообщает BBC.

Телеканал отмечает, что спортом Ман Каур начала заниматься относительно недавно — в возрасте 93 лет. На Всемирных играх ветеранов спорта она была единственной бегуньей в своей возрастной категории. Перед тем как выпустить её на беговую дорожку, медики тщательно проверили состояние здоровья спортсменки.

— Я собираюсь продолжать бегать, я не собираюсь сдаваться. Я буду участвовать в других соревнованиях, я не намерена останавливаться, — индийская спортсменка.

В итоге Ман Каур получила золотую медаль. Она оказалась единственной спортсменкой, вышедшей на дистанцию в категории "100 лет и старше". Новозеландские СМИ назвали её "чудом из Чандигарха".

Напомним, прошлым летом, в год своего столетия, Ман Каур приняла участие в массовом международном забеге в канадском Ванкувере. И тогда её результат был слабее — она преодолела стометровку за полторы минуты. На финише её встречал сын, 78-летний Гурдев Сингх.

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Димитрий Алексиевич
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