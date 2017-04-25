101-летняя жительница получила медаль в забеге на 100 метров

Одна минута и четырнадцать секунд — таков результат на стометровке индийской бегуньи Ман Каур. Спортсменка достигла его в возрасте 101 года, выступив на соревнованиях в новозеландском городе Окленд, сообщает BBC.

Телеканал отмечает, что спортом Ман Каур начала заниматься относительно недавно — в возрасте 93 лет. На Всемирных играх ветеранов спорта она была единственной бегуньей в своей возрастной категории. Перед тем как выпустить её на беговую дорожку, медики тщательно проверили состояние здоровья спортсменки.

— Я собираюсь продолжать бегать, я не собираюсь сдаваться. Я буду участвовать в других соревнованиях, я не намерена останавливаться, — индийская спортсменка.

В итоге Ман Каур получила золотую медаль. Она оказалась единственной спортсменкой, вышедшей на дистанцию в категории "100 лет и старше". Новозеландские СМИ назвали её "чудом из Чандигарха".