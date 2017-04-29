Квят объяснил 13-е место в квалификации проблемной машиной
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Гонщик считает результат своего выступления хорошим в условиях неполадок в болиде.
Причиной 13-го места в квалификации в Сочи российского гонщика "Формулы-1" Даниила Квята является проблема с машиной. Об этом он заявил Лайфу, комментируя состоявшийся сегодня заезд.
Была проблема с машиной. Нам не удалось полностью починить её, поэтому пришлось ехать с компромиссной машиной. Поэтому в целом я очень доволен результатом, потому что машина себя очень сложно вела
гонщик "Торо Россо" Даниил Квят
Квят отметил, что команда теперь займётся анализом данных с заездов на длинных отрезках, а затем попытается провести хорошую гонку.
Напомним, на "Сочи-Автодроме" сегодня оба пилота Ferrari заняли первые места на старте, обойдя команду Mercedes. Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию, а его напарник по команде Кими Райкконен стал вторым.
Главная гонка гран-при России состоится завтра, 30 апреля, в Сочи, в 15:00 по московскому времени.