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Опубликовано 29 апреля 2017, 16:41

Квят объяснил 13-е место в квалификации проблемной машиной

Фото: &copy;L!FE

Фото: ©L!FE

Гонщик считает результат своего выступления хорошим в условиях неполадок в болиде.

Причиной 13-го места в квалификации в Сочи российского гонщика "Формулы-1" Даниила Квята является проблема с машиной. Об этом он заявил Лайфу, комментируя состоявшийся сегодня заезд.

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Была проблема с машиной. Нам не удалось полностью починить её, поэтому пришлось ехать с компромиссной машиной. Поэтому в целом я очень доволен результатом, потому что машина себя очень сложно вела

гонщик "Торо Россо" Даниил Квят

Квят отметил, что команда теперь займётся анализом данных с заездов на длинных отрезках, а затем попытается провести хорошую гонку.

Напомним, на "Сочи-Автодроме" сегодня оба пилота Ferrari заняли первые места на старте, обойдя команду Mercedes. Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию, а его напарник по команде Кими Райкконен стал вторым.

Главная гонка гран-при России состоится завтра, 30 апреля, в Сочи, в 15:00 по московскому времени.

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Карпенко Жанна
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