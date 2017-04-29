Квят объяснил 13-е место в квалификации проблемной машиной

Гонщик считает результат своего выступления хорошим в условиях неполадок в болиде.

Причиной 13-го места в квалификации в Сочи российского гонщика "Формулы-1" Даниила Квята является проблема с машиной. Об этом он заявил Лайфу, комментируя состоявшийся сегодня заезд.

Была проблема с машиной. Нам не удалось полностью починить её, поэтому пришлось ехать с компромиссной машиной. Поэтому в целом я очень доволен результатом, потому что машина себя очень сложно вела гонщик "Торо Россо" Даниил Квят

Квят отметил, что команда теперь займётся анализом данных с заездов на длинных отрезках, а затем попытается провести хорошую гонку.

Напомним, на "Сочи-Автодроме" сегодня оба пилота Ferrari заняли первые места на старте, обойдя команду Mercedes. Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию, а его напарник по команде Кими Райкконен стал вторым.