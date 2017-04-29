Этап "Формулы-1" в Сочи посетит 150 тыс. зрителей

— Отдыхающие и зрители, которые присутствуют на трибунах, — это все наши туристы, которые поддерживают спрос на Сочи. "Формула-1" способствует тому, чтобы и бюджет Кубани пополнялся, и в целом город Сочи жил, — сказал Вениамин Кондратьев.