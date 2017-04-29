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Регион
Опубликовано 29 апреля 2017, 18:09

Этап "Формулы-1" в Сочи посетит 150 тыс. зрителей

Фото:&copy; РИА Новости/Нина Зотина

Фото:© РИА Новости/Нина Зотина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что суммарно все мероприятия этапа "Формулы-1" в Сочи должны посетить 150 тысяч болельщиков.

— Отдыхающие и зрители, которые присутствуют на трибунах, — это все наши туристы, которые поддерживают спрос на Сочи. "Формула-1" способствует тому, чтобы и бюджет Кубани пополнялся, и в целом город Сочи жил, — сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, что Гран-при Сочи проходит с 27 по 30 апреля. Главная гонка Гран-при России состоится 30 апреля в 15:00 по московскому времени.

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Алексей Берковиц
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