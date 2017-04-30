"Формула-1" в Сочи. Боттас впервые выиграл гонку, Квят — 12-й
REUTERS/Maxim Shemetov
На "Сочи-Автодроме" завершился российский этап "королевских гонок", где финн Валттери Боттас смог финишировать первым.
Для начала стоит отметить, что стартовать гонщикам пришлось дважды. Из-за неожиданной поломки болида испанца Фернандо Алонсо (MacLaren), который остановился прямо на пит-лейне в конце прогревочного круга.
Практически сразу с началом гонки произошло сильное столкновение. Болид Джолиона Палмера из Renault занесло, он врезался в Ромена Грожана (HAAS). Хотя в общении с журналистами Палмер отметил, что это Грожан въехал в него. После гонки нужно ждать официальное расследование, по результатам которого и будет вынесен вердикт.
First contact #RussianGP pic.twitter.com/WRjeBYPrJw— Formula 1 (@F1) 30 апреля 2017 г.
Что касается итогов, то финский гонщик Mercedes Валттери Боттас смог обойти не только Феттеля и Райкконена из Ferrari, которые финишировали вторым и третьим соответственно, но и своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона.
Российский пилот из Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший 13-м, к сожалению, на домашнем этапе отыграл только одну позицию и не смог финишировать в очковой зоне.
Следующий этап пройдёт в Барселоне с 12 по 14 мая.