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Регион
Опубликовано 30 апреля 2017, 17:04

"Формула-1" в Сочи. Боттас впервые выиграл гонку, Квят — 12-й

REUTERS/Maxim Shemetov

REUTERS/Maxim Shemetov

На "Сочи-Автодроме" завершился российский этап "королевских гонок", где финн Валттери Боттас смог финишировать первым.

Для начала стоит отметить, что стартовать гонщикам пришлось дважды. Из-за неожиданной поломки болида испанца Фернандо Алонсо (MacLaren), который остановился прямо на пит-лейне в конце прогревочного круга.

Практически сразу с началом гонки произошло сильное столкновение. Болид Джолиона Палмера из Renault занесло, он врезался в Ромена Грожана (HAAS). Хотя в общении с журналистами Палмер отметил, что это Грожан въехал в него. После гонки нужно ждать официальное расследование, по результатам которого и будет вынесен вердикт.

Что касается итогов, то финский гонщик Mercedes Валттери Боттас смог обойти не только Феттеля и Райкконена из Ferrari, которые финишировали вторым и третьим соответственно, но и своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона.

Российский пилот из Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший 13-м, к сожалению, на домашнем этапе отыграл только одну позицию и не смог финишировать в очковой зоне.

Следующий этап пройдёт в Барселоне с 12 по 14 мая.

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Галина Глазко
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