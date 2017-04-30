"Формула-1" в Сочи. Боттас впервые выиграл гонку, Квят — 12-й

Для начала стоит отметить, что стартовать гонщикам пришлось дважды. Из-за неожиданной поломки болида испанца Фернандо Алонсо (MacLaren), который остановился прямо на пит-лейне в конце прогревочного круга.

Практически сразу с началом гонки произошло сильное столкновение. Болид Джолиона Палмера из Renault занесло, он врезался в Ромена Грожана (HAAS). Хотя в общении с журналистами Палмер отметил, что это Грожан въехал в него. После гонки нужно ждать официальное расследование, по результатам которого и будет вынесен вердикт.