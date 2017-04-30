Путин приехал на гонки "Формулы-1" в Сочи

Президент РФ Владимир Путин прибыл на "Сочи-Автодром", где в эти дни проходит гонка Гран-при России "Формулы-1". Ожидается, что глава государства примет участие в награждении победителей.

Для Владимира Путина это уже своеобразная традиция. В прошлом году 1 мая он лично вручил награду победителю гонок в Сочи немецкому пилоту "Мерседеса" Нико Росбергу. Гран-при России по "Формуле -1" проводится в этом городе уже четыре года. Глава государства посещал их все.