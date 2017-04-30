Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 апреля 2017, 16:07

Путин приехал на гонки "Формулы-1" в Сочи

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Ожидается, что глава государства традиционно примет участие в награждении победителей.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на "Сочи-Автодром", где в эти дни проходит гонка Гран-при России "Формулы-1". Ожидается, что глава государства примет участие в награждении победителей.

Для Владимира Путина это уже своеобразная традиция. В прошлом году 1 мая он лично вручил награду победителю гонок в Сочи немецкому пилоту "Мерседеса" Нико Росбергу. Гран-при России по "Формуле -1" проводится в этом городе уже четыре года. Глава государства посещал их все.

На церемонию награждения сегодня также приехали премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Сочи
  • Путин
  • Формула-1
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar