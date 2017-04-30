Путин приехал на гонки "Формулы-1" в Сочи
Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский
Ожидается, что глава государства традиционно примет участие в награждении победителей.
Президент РФ Владимир Путин прибыл на "Сочи-Автодром", где в эти дни проходит гонка Гран-при России "Формулы-1". Ожидается, что глава государства примет участие в награждении победителей.
Для Владимира Путина это уже своеобразная традиция. В прошлом году 1 мая он лично вручил награду победителю гонок в Сочи немецкому пилоту "Мерседеса" Нико Росбергу. Гран-при России по "Формуле -1" проводится в этом городе уже четыре года. Глава государства посещал их все.
На церемонию награждения сегодня также приехали премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.