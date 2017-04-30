Путин встретился с новым руководством "Формулы-1"
Фото: ©L!FE
Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил "Сочи-Автодром", где состоялось Гран-при России. Глава государства встретился с новым руководством "Формулы-1". Он выразил надежду на продолжение сотрудничества. Во встрече приняли участие исполнительный директор и генеральный промоутер "Формулы-1" Чейз Кэри, коммерческий директор "Формулы 1" Шон Брэтчес, а также спортивный директор Росс Браун.
Президент признался, что удивился тому, что все гостиницы в городе заняты, хотя туристические объекты строили там с избытком.
То, что я увидел, меня самого удивило. Очень много поклонников автоспорта, все отели заняты. Казалось, что мы построили избыточное количество гостиниц, но всё забронировано
Чейз Кэри отметил, что Сочи его также приятно удивил. Он заявил, что трасса и инфраструктура находятся на высшем уровне.