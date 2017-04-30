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Регион
Опубликовано 30 апреля 2017, 17:02

Путин встретился с новым руководством "Формулы-1"

Фото: &copy;L!FE

Фото: ©L!FE

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил "Сочи-Автодром", где состоялось Гран-при России. Глава государства встретился с новым руководством "Формулы-1". Он выразил надежду на продолжение сотрудничества. Во встрече приняли участие исполнительный директор и генеральный промоутер "Формулы-1" Чейз Кэри, коммерческий директор "Формулы 1" Шон Брэтчес, а также спортивный директор Росс Браун.

Президент признался, что удивился тому, что все гостиницы в городе заняты, хотя туристические объекты строили там с избытком.

То, что я увидел, меня самого удивило. Очень много поклонников автоспорта, все отели заняты. Казалось, что мы построили избыточное количество гостиниц, но всё забронировано

Президент РФ Владимир Путин в Сочи на встрече с руковдством "Формулы-1"

Чейз Кэри отметил, что Сочи его также приятно удивил. Он заявил, что трасса и инфраструктура находятся на высшем уровне.

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Александр Юнашев
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