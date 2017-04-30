Путин лично вручил награды победителям Гран-при России в "Формуле-1"

На церемонии награждения также присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.

Президент России Владимир Путин сегодня в Сочи наградил победителей Гран-при России в "Формуле-1". Первое место занял финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас.

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Вторым пришёл к финишу немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель. На третьем месте оказался его партнёр по команде финн Кими Райкконен.