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Регион
Опубликовано 30 апреля 2017, 16:55

Путин лично вручил награды победителям Гран-при России в "Формуле-1"

На церемонии награждения также присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.

Президент России Владимир Путин сегодня в Сочи наградил победителей Гран-при России в "Формуле-1". Первое место занял финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас.

Фото: © L!FE

Фото: © L!FE

Вторым пришёл к финишу немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель. На третьем месте оказался его партнёр по команде финн Кими Райкконен.

Отметим, Гран-при России проводится в Сочи уже четыре года. Владимир Путин прилетал в город каждый раз и также вручал главный приз победителю.

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Александр Юнашев
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