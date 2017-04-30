Путин лично вручил награды победителям Гран-при России в "Формуле-1"
На церемонии награждения также присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.
Президент России Владимир Путин сегодня в Сочи наградил победителей Гран-при России в "Формуле-1". Первое место занял финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас.
Фото: © L!FE
Вторым пришёл к финишу немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель. На третьем месте оказался его партнёр по команде финн Кими Райкконен.
Отметим, Гран-при России проводится в Сочи уже четыре года. Владимир Путин прилетал в город каждый раз и также вручал главный приз победителю.