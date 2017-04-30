Посмотреть на гонки "Формула-1" в Сочи пришло 60 тысяч зрителей

Победу в соревнованиях сегодня одержал финн Валттери Боттаса, выступающий за команду "Мерседес".

Сегодня на Гран-при России чемпионата мира по гонкам "Формула-1" в Сочи пришло посмотреть около 60 тысяч человек. Об этом заявили в пресс-службе "Сочи-Автодрома", где проходили соревнования.

Напомним, что победу в Гран-при одержал финн из команды "Мерседес" Валттери Боттас. Команда "Феррари" и Себастьян Феттель на втором месте. Замыкает тройку лидеров Кими Райкконен.

— 30 апреля на "Сочи-Автодроме" в четвёртый раз при полных трибунах прошёл российский Гран-при "Формулы-1". В день гонки пилотов "королевских гонок" поддерживало около 60 тысяч зрителей, а всего за четыре дня гостями самой современной трассы Европы стали 150 тысяч фанатов "Формулы-1", — говорится в комментарии пресс-службы автодрома.