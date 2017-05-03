Яровая об акции "Смертный полк": Неонацизм на Украине — вина Порошенко

Депутат призвала европейских политиков обратить внимание на заявления украинских активистов и повлиять на украинскую власть.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала угрозы украинских неонацистов сорвать проведение акции "Бессмертный полк" в Киеве.

— Национализм и экстремизм — это политика современной украинской власти. И в ответе за это президент Порошенко и вся "майдановская свита". Не удивлюсь, если такие заявления через ретранслятор делает Порошенко, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

По мнению депутата, геноцид против жителей Донбасса не оставляет иллюзий в преступной сущности украинской власти, действия которой, по её словам, заслуживают Международного уголовного трибунала.

Яровая отметила, что у европейских политиков есть время до 9 Мая, чтобы оценить все происходящее в Киеве и потребовать от президента Украины пресечь возможные преступления неонацистов в День Победы.

— И это не пожелание, а требование, основанное на международном праве, — подчеркнула Яровая. — Пора молчаливым политикам поднять свои руки в знак протеста современному нацизму и агрессии на Украине.